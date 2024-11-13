https://ukraina.ru/20241113/1058866308.html

Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР

Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР - 13.11.2024 Украина.ру

Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР

Депутат Госдумы РФ Евгений Попов съездил в Курскую область, однако северокорейских солдат так и не увидел. Видеорепортаж он выложил в свой телеграм-канал 13 ноября

2024-11-13T11:56

2024-11-13T11:56

2024-11-13T11:56

новости

кндр

курская область

россия

госдума

мчс

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058865691_0:0:1525:858_1920x0_80_0_0_b6d0113adf327b61cc6168e57e9cd70c.jpg.webp

Он добавил, что на Курскую область напали "бешеные звери", и "они подлежат уничтожению, и неминуемо будут разбиты". И любая помощь россиян поможет приблизить победу, отметил Попов."Это важно и приближает конец войны. Если есть возможность, купите РЭБ, дрон, сеть, медицину, УАЗик и отправьте воинам из своего региона, или не из своего, а из любого. Они все наши и прямо сейчас их лучшие сыны сражаются за свободу и независимость России", - резюмировал депутат, который привез в Курскую область УАЗ.Примерно две недели назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Правда никаких доказательств этим словам предъявлено не было.В понедельник, 28 октября, генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.Пока на Западе обвиняли КНДР и Россию, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, включая Украину.В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заключил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".

https://ukraina.ru/20241101/1058534089.html

https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html

https://ukraina.ru/20241025/1058356559.html

кндр

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, курская область, россия, госдума, мчс, всу, вс рф