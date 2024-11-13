Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР
© vk.com / Евгений Попов
© vk.com / Евгений Попов
Депутат Госдумы РФ Евгений Попов съездил в Курскую область, однако северокорейских солдат так и не увидел. Видеорепортаж он выложил в свой телеграм-канал 13 ноября
"По Курщине. Корейцев не видел. То и дело срабатывает ПВО. БУхает арта. Облачность низкая, авиации не слышно, но дрон-детектор часто кричал как резаный. Удалось поговорить с артиллеристами, десантниками, росгвардейцами. Злые. Даже у видевших всё не укладывается в голове, зачем противник маниакально атакует машины скорой помощи, МЧС, гражданские легковушки, даже мусоровозы", - говорится в комментарии Попова.
Он добавил, что на Курскую область напали "бешеные звери", и "они подлежат уничтожению, и неминуемо будут разбиты". И любая помощь россиян поможет приблизить победу, отметил Попов.
"Это важно и приближает конец войны. Если есть возможность, купите РЭБ, дрон, сеть, медицину, УАЗик и отправьте воинам из своего региона, или не из своего, а из любого. Они все наши и прямо сейчас их лучшие сыны сражаются за свободу и независимость России", - резюмировал депутат, который привез в Курскую область УАЗ.
© Евгений Попов/Телеграм
© Евгений Попов/Телеграм
Примерно две недели назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.
17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.
День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Правда никаких доказательств этим словам предъявлено не было.
В понедельник, 28 октября, генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".
При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Не увидел их и госсекретарь США Энтони Блинкен, однако заявил, что ждет их буквально с минуты на минуту.
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