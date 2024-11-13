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Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа
Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа - 13.11.2024 Украина.ру
Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа
В Москве вынесен приговор бывшему начальнику отдела департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Евгению Макееву. Об этом сообщает СК РФ
2024-11-13T10:59
2024-11-13T10:59
2024-11-13T10:59
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Евгений Макеев признан виновным в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге по приговору суда Макееву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободны условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере более 2,6 млн рублей."Следствием и судом установлено, что в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году начальник управления Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и его подчиненный Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 миллионов рублей за приемку работ ненадлежащего качества", - рассказали в Следственном комитете.Вертелецкий продолжает ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении Червякова уголовное дело выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.Ранее сообщалось об этом резонансном уголовном деле в публикации "Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа Накануне в новостях: СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказаДо этого Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
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новости, россия, москва, евгений макеев, ск рф, "металлист", следственный комитет, суд, приговор, коррупция, взятка, оборонный бюджет, оборона, минобороны рф
Новости, Россия, Москва, Евгений Макеев, СК РФ, "Металлист", Следственный комитет, Суд, приговор, коррупция, взятка, оборонный бюджет, оборона, Минобороны РФ
Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа
В Москве вынесен приговор бывшему начальнику отдела департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Евгению Макееву. Об этом сообщает СК РФ
Евгений Макеев признан виновным в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге по приговору суда Макееву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободны условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере более 2,6 млн рублей.
"Следствием и судом установлено, что в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист
" Сергеем Червяковым
многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году начальник управления Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и его подчиненный Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 миллионов рублей за приемку работ ненадлежащего качества", - рассказали в Следственном комитете
.
Вертелецкий продолжает ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении Червякова уголовное дело выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.