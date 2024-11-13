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Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа

Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа - 13.11.2024 Украина.ру

Осужден бывший начальник отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа

В Москве вынесен приговор бывшему начальнику отдела департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Евгению Макееву. Об этом сообщает СК РФ

2024-11-13T10:59

2024-11-13T10:59

2024-11-13T10:59

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Евгений Макеев признан виновным в получении взятки в крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге по приговору суда Макееву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободны условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере более 2,6 млн рублей."Следствием и судом установлено, что в 2019 году в рамках исполнения государственного оборонного заказа Минобороны России заключило с директором АО "Чебоксарский завод "Металлист" Сергеем Червяковым многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ. В 2020 году начальник управления Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий и его подчиненный Макеев получили взятки от Червякова на сумму более 1,8 миллионов рублей за приемку работ ненадлежащего качества", - рассказали в Следственном комитете.Вертелецкий продолжает ознакомление с материалами уголовного дела. В отношении Червякова уголовное дело выделено в отдельное производство. После ознакомления с материалами дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.Ранее сообщалось об этом резонансном уголовном деле в публикации "Ущерб свыше 73 миллионов рублей": СК завершил следствие по делу главы по обеспечению гособоронзаказа Накануне в новостях: СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказаДо этого Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области

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