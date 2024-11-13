https://ukraina.ru/20241113/1058864276.html

Трамп заменит Ллойда Остина, полюбившего ездить в Киев, на ведущего Fox News - СМИ

Трамп заменит Ллойда Остина, полюбившего ездить в Киев, на ведущего Fox News - СМИ - 13.11.2024 Украина.ру

Трамп заменит Ллойда Остина, полюбившего ездить в Киев, на ведущего Fox News - СМИ

Вновь избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает американское издание The Hill

2024-11-13T10:54

2024-11-13T10:54

2024-11-13T10:54

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Журналисты The Hill уточнили, что ранее Хегсет служил капитаном пехоты в Национальной гвардии и воевал в Афганистане и Ираке, а до прошедшего вторника работал соведущим телепередачи "Fox & Friends Weekend", которую вел с 2017 года.Также в материале говорится, что Хегсет начал работать на Fox News в качестве корреспондента в 2014 году и с тех пор является одним из самых известных комментаторов по военным вопросам и внешней политике.Для американской общественности выбор Трампа оказался крайне неожиданным. Так, например, оценила его решение сенатор от Аляски Лиза Мурковски заявила, что она удивлена выбором."Я просто удивлена. Я не собираюсь комментировать, хорошо это, плохо или безразлично. Я просто удивлена, потому что среди имен, которые я слышала на пост министра обороны, его не было", - сказала она.А вот спикер от Луизианы Майк Джонсон, наоборот, отметил, что Трамп принял правильное решение. Он назвал Хегсета высококвалифицированным кандидатом, который "встряхнет Пентагон, нуждающийся в реформах".Действующий шеф Пентагона работает в рамках общепринятой сейчас на Западе позиции о максимальной помощи Украине. Однако в последнее время он делал несколько заявлений, которые не совсем укладываются в эту конструкцию. В частности, он не подтвердил присутствие ни в зоне СВО, ни в других частях России северокорейских солдат, предлагал сократить помощь Киеву, а также отказал Украине в дальнобойных ракетах, мотивируя это тем, что местному режиму столь дорогостоящее вооружение не нужно.Накануне американские СМИ написали о том, что Трамп планирует назначить на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который давно передумал тратиться на Украину. Также появилась информация о том, что Трамп может назначить на пост нового госсекретаря Марка Рубио, который также не ориентирован на Украину. По другим данным, вновь избранный президент может остановиться и на кандидатуре предпринимателя Вивека Рамасвами, также умеющего считать деньги.Другие подробности кадровых решений Трампа можно узнать в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США.

https://ukraina.ru/20241023/1058294163.html

https://ukraina.ru/20241112/1058827903.html

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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, ллойд остин, fox news, пентагон, украина.ру, министр обороны