Трамп заменит Ллойда Остина, полюбившего ездить в Киев, на ведущего Fox News - СМИ
Вновь избранный президент США Дональд Трамп выдвинул ветерана армии и ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны вместо действующего главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщает американское издание The Hill
"Пит жесткий, умный и искренне верит в принцип "Америка прежде всего". С Питом у руля враги Америки предупреждены - наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит. Никто не сражается так упорно за войска, и Пит будет мужественным и патриотичным поборником нашей политики "Мир через силу", - объяснил свое решение Трамп.
Журналисты The Hill уточнили, что ранее Хегсет служил капитаном пехоты в Национальной гвардии и воевал в Афганистане и Ираке, а до прошедшего вторника работал соведущим телепередачи "Fox & Friends Weekend", которую вел с 2017 года.
Также в материале говорится, что Хегсет начал работать на Fox News в качестве корреспондента в 2014 году и с тех пор является одним из самых известных комментаторов по военным вопросам и внешней политике.
Для американской общественности выбор Трампа оказался крайне неожиданным. Так, например, оценила его решение сенатор от Аляски Лиза Мурковски заявила, что она удивлена выбором.
"Я просто удивлена. Я не собираюсь комментировать, хорошо это, плохо или безразлично. Я просто удивлена, потому что среди имен, которые я слышала на пост министра обороны, его не было", - сказала она.
А вот спикер от Луизианы Майк Джонсон, наоборот, отметил, что Трамп принял правильное решение. Он назвал Хегсета высококвалифицированным кандидатом, который "встряхнет Пентагон, нуждающийся в реформах".
"Избранный президент в ходе предвыборной кампании часто говорил об увольнении военного руководства, участвовавшего в выводе войск США из Афганистана в 2021 году, что привело к гибели 13 американских солдат, а также об искоренении того, что он и его союзники называют "пробужденными" элементами в армии, ориентированными на социальную справедливость и равенство", - резюмировал The Hill.
Действующий шеф Пентагона работает в рамках общепринятой сейчас на Западе позиции о максимальной помощи Украине. Однако в последнее время он делал несколько заявлений, которые не совсем укладываются в эту конструкцию. В частности, он не подтвердил присутствие ни в зоне СВО, ни в других частях России северокорейских солдат, предлагал сократить помощь Киеву, а также отказал Украине в дальнобойных ракетах, мотивируя это тем, что местному режиму столь дорогостоящее вооружение не нужно.
Накануне американские СМИ написали о том, что Трамп планирует назначить на должность своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца, который давно передумал тратиться на Украину.
Вчера, 10:55Ястреб американского доллара. Трамп выбрал кандидата на должность советника по нацбезопасностиВновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по национальной безопасности отставной армейский "зеленый берет" и активного критика деятельности Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майка Уолтца. Об этом 12 ноября написало британского Reuters
Также появилась информация о том, что Трамп может назначить на пост нового госсекретаря Марка Рубио, который также не ориентирован на Украину. По другим данным, вновь избранный президент может остановиться и на кандидатуре предпринимателя Вивека Рамасвами, также умеющего считать деньги.
Другие подробности кадровых решений Трампа можно узнать в материале автора издания Украина.ру Василия Стоякина Трамп, Рубио, Уолтц и новая украинская политика США.