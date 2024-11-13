Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО - 13.11.2024 Украина.ру
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Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО
Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО - 13.11.2024 Украина.ру
Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО
Депутат заксобрания Красноярска, член партии ЛДПР Захар Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО. Об этом он заявил однопартийцам и СМИ.
2024-11-13T11:57
2024-11-13T11:57
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"Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное - плановое обдуманное решение", - цитирует Енджиевского телеграм-канал "РИА Новости".По его словам, в зону СВО он отправится в конце ноября. Сейчас 48-летний депутат проходит медкомиссию."Мое решение обосновано моей гражданской позицией. Оно абсолютно взвешенное, обдуманное. Семья поддерживает меня", — цитирует Енджиевского vk-аккаунт ЛДПР.Сдавать мандат депутат не планирует. С июля 2022 года Енджиевский активно оказывал помощь новым территориям, занимался восстановлением жилья в ЛНР, поддерживал подразделения БПЛА. Депутат неоднократно поставлял сами дроны и комплектующие, активно взаимодействовал с фондом "Плечом к плечу"."Теперь он и сам отправился на фронт, чтобы дать отпор неонацистам и защитить тех, кто нуждается в помощи!", - отметили однопартийцы Енджиевского.Ранее аналогичные решения приняли российские депутаты и чиновники из ряда регионов."Смоленский депутат от "Единой России" Максим Баранов ушел добровольцем в зону СВО", - сообщал14 октября сайт "Единой России".В сентябре ушли добровольцами в зону СВО депутаты-"единороссы" Алексей Мухортов из Энгельсского горсовета и Роман Арефьев из гордумы Салехарда.Ситуация с другой стороны выглядит иначе. Подробности в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
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новости, лнр, салехард, лдпр, единая россия, минобороны рф, сво, доброволец
Новости, ЛНР, Салехард, ЛДПР, Единая Россия, Минобороны РФ, СВО, доброволец

Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО

11:57 13.11.2024
 
Депутат Заксобрания Красноярского края Захар Енджиевский
Депутат Заксобрания Красноярского края Захар Енджиевский
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Депутат заксобрания Красноярска, член партии ЛДПР Захар Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО. Об этом он заявил однопартийцам и СМИ.
"Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное - плановое обдуманное решение", - цитирует Енджиевского телеграм-канал "РИА Новости".
По его словам, в зону СВО он отправится в конце ноября. Сейчас 48-летний депутат проходит медкомиссию.
"Мое решение обосновано моей гражданской позицией. Оно абсолютно взвешенное, обдуманное. Семья поддерживает меня", — цитирует Енджиевского vk-аккаунт ЛДПР.
Сдавать мандат депутат не планирует. С июля 2022 года Енджиевский активно оказывал помощь новым территориям, занимался восстановлением жилья в ЛНР, поддерживал подразделения БПЛА. Депутат неоднократно поставлял сами дроны и комплектующие, активно взаимодействовал с фондом "Плечом к плечу".
"Теперь он и сам отправился на фронт, чтобы дать отпор неонацистам и защитить тех, кто нуждается в помощи!", - отметили однопартийцы Енджиевского.
Ранее аналогичные решения приняли российские депутаты и чиновники из ряда регионов.
"Смоленский депутат от "Единой России" Максим Баранов ушел добровольцем в зону СВО", - сообщал14 октября сайт "Единой России".
В сентябре ушли добровольцами в зону СВО депутаты-"единороссы" Алексей Мухортов из Энгельсского горсовета и Роман Арефьев из гордумы Салехарда.
Ситуация с другой стороны выглядит иначе. Подробности в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ
 
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