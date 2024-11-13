https://ukraina.ru/20241113/1058866137.html

Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО

Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО - 13.11.2024 Украина.ру

Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО

Депутат заксобрания Красноярска, член партии ЛДПР Захар Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО. Об этом он заявил однопартийцам и СМИ.

2024-11-13T11:57

2024-11-13T11:57

2024-11-13T11:57

новости

лнр

салехард

лдпр

единая россия

минобороны рф

сво

доброволец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0d/1058866017_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a20fc8a628d23a49d689ec3c0c1d860.jpg

"Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное - плановое обдуманное решение", - цитирует Енджиевского телеграм-канал "РИА Новости".По его словам, в зону СВО он отправится в конце ноября. Сейчас 48-летний депутат проходит медкомиссию."Мое решение обосновано моей гражданской позицией. Оно абсолютно взвешенное, обдуманное. Семья поддерживает меня", — цитирует Енджиевского vk-аккаунт ЛДПР.Сдавать мандат депутат не планирует. С июля 2022 года Енджиевский активно оказывал помощь новым территориям, занимался восстановлением жилья в ЛНР, поддерживал подразделения БПЛА. Депутат неоднократно поставлял сами дроны и комплектующие, активно взаимодействовал с фондом "Плечом к плечу"."Теперь он и сам отправился на фронт, чтобы дать отпор неонацистам и защитить тех, кто нуждается в помощи!", - отметили однопартийцы Енджиевского.Ранее аналогичные решения приняли российские депутаты и чиновники из ряда регионов."Смоленский депутат от "Единой России" Максим Баранов ушел добровольцем в зону СВО", - сообщал14 октября сайт "Единой России".В сентябре ушли добровольцами в зону СВО депутаты-"единороссы" Алексей Мухортов из Энгельсского горсовета и Роман Арефьев из гордумы Салехарда.Ситуация с другой стороны выглядит иначе. Подробности в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ

лнр

салехард

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, салехард, лдпр, единая россия, минобороны рф, сво, доброволец