Депутат заксобрания Красноярска собрался добровольцем на СВО
Депутат Заксобрания Красноярского края Захар Енджиевский
Депутат заксобрания Красноярска, член партии ЛДПР Захар Енджиевский решил уйти добровольцем на СВО. Об этом он заявил однопартийцам и СМИ.
"Это моя гражданская позиция, абсолютно взвешенная, и главное - плановое обдуманное решение", - цитирует Енджиевского телеграм-канал "РИА Новости".
По его словам, в зону СВО он отправится в конце ноября. Сейчас 48-летний депутат проходит медкомиссию.
"Мое решение обосновано моей гражданской позицией. Оно абсолютно взвешенное, обдуманное. Семья поддерживает меня", — цитирует Енджиевского vk-аккаунт ЛДПР.
Сдавать мандат депутат не планирует. С июля 2022 года Енджиевский активно оказывал помощь новым территориям, занимался восстановлением жилья в ЛНР, поддерживал подразделения БПЛА. Депутат неоднократно поставлял сами дроны и комплектующие, активно взаимодействовал с фондом "Плечом к плечу".
"Теперь он и сам отправился на фронт, чтобы дать отпор неонацистам и защитить тех, кто нуждается в помощи!", - отметили однопартийцы Енджиевского.
Ранее аналогичные решения приняли российские депутаты и чиновники из ряда регионов.
"Смоленский депутат от "Единой России" Максим Баранов ушел добровольцем в зону СВО", - сообщал14 октября сайт "Единой России".
В сентябре ушли добровольцами в зону СВО депутаты-"единороссы" Алексей Мухортов из Энгельсского горсовета и Роман Арефьев из гордумы Салехарда.
Ситуация с другой стороны выглядит иначе. Подробности в публикации "Добровольцы закончились в 2023-м": украинские депутаты озадачены пополнением ВСУ