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"Произведем то, что они не хотят": советник Зеленского рассказал о пользе Украины для ЕС и НАТО
"Произведем то, что они не хотят": советник Зеленского рассказал о пользе Украины для ЕС и НАТО - 13.11.2024 Украина.ру
"Произведем то, что они не хотят": советник Зеленского рассказал о пользе Украины для ЕС и НАТО
Советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин рассказал, что более 10 европейских оборонных компаний имеют "разной формы что-то общее" на Украине: либо открытое представительство, либо совместное производство, передает Интерфакс-Украина
2024-11-13T11:57
2024-11-13T11:57
2024-11-13T11:57
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"В разной форме, но это более 10 компаний. И только немецких три компании", - сказал он.По его словам, военная промышленность Украины имеет возможности производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год, а к 2025 году эта сумма вырастет до 30 миллиардов долларов.Камышин однако подчеркнул, что Украина остро нуждается в поддержке партнеров.В свою очередь он заверил, что когда Киев вступит в ЕС и НАТО, то "принесет огромную ценность в сфере ОПК".Летом Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.Подробнее о производстве оружия - в материале Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, ЕС, НАТО, Владимир Зеленский, Киев, Дания
"Произведем то, что они не хотят": советник Зеленского рассказал о пользе Украины для ЕС и НАТО
Советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин рассказал, что более 10 европейских оборонных компаний имеют "разной формы что-то общее" на Украине: либо открытое представительство, либо совместное производство, передает Интерфакс-Украина
"В разной форме, но это более 10 компаний. И только немецких три компании", - сказал он.
По его словам, военная промышленность Украины имеет возможности производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год, а к 2025 году эта сумма вырастет до 30 миллиардов долларов.
Камышин однако подчеркнул, что Украина остро нуждается в поддержке партнеров.
В свою очередь он заверил, что когда Киев
вступит в ЕС и НАТО, то "принесет огромную ценность в сфере ОПК".
"Когда мы будем комплементарной к ним оборонкой, а не конкурентной. Когда мы будем производить то, что их оборонная отрасль не очень хочет производить. Поэтому наша ценность, которую мы можем принести и в ЕС, и в НАТО – очень велика", - отметил он.
Летом Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Подробнее о производстве оружия - в материале Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений на сайте Украина.ру.