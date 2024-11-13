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"Произведем то, что они не хотят": советник Зеленского рассказал о пользе Украины для ЕС и НАТО

"Произведем то, что они не хотят": советник Зеленского рассказал о пользе Украины для ЕС и НАТО - 13.11.2024 Украина.ру

"Произведем то, что они не хотят": советник Зеленского рассказал о пользе Украины для ЕС и НАТО

Советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин рассказал, что более 10 европейских оборонных компаний имеют "разной формы что-то общее" на Украине: либо открытое представительство, либо совместное производство, передает Интерфакс-Украина

2024-11-13T11:57

2024-11-13T11:57

2024-11-13T11:57

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"В разной форме, но это более 10 компаний. И только немецких три компании", - сказал он.По его словам, военная промышленность Украины имеет возможности производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год, а к 2025 году эта сумма вырастет до 30 миллиардов долларов.Камышин однако подчеркнул, что Украина остро нуждается в поддержке партнеров.В свою очередь он заверил, что когда Киев вступит в ЕС и НАТО, то "принесет огромную ценность в сфере ОПК".Летом Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.Подробнее о производстве оружия - в материале Украина и Дания подписали соглашения о производстве вооружений на сайте Украина.ру.

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