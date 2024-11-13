Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше - 13.11.2024 Украина.ру
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Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше
Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше - 13.11.2024 Украина.ру
Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 ноября прокомментировал журналистам предстоящее открытие базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше
2024-11-13T12:28
2024-11-13T12:28
новости
польша
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"Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал официальный представитель Кремля. База противоракетной обороны Aegis является первой постоянной базой армии США в Польше.Ее открытие пройдет в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии открытия примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши.Подробнее об опасности базы для поляков - в материале Олега Хавича Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы на сайте Украина.ру.
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60
новости, польша, дмитрий песков, сша, россия
Новости, Польша, Дмитрий Песков, США, Россия

Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше

12:28 13.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 ноября прокомментировал журналистам предстоящее открытие базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше
"Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал официальный представитель Кремля.
База противоракетной обороны Aegis является первой постоянной базой армии США в Польше.
Ее открытие пройдет в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии открытия примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши.
Подробнее об опасности базы для поляков - в материале Олега Хавича Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы на сайте Украина.ру.
 
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