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Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше

Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше - 13.11.2024 Украина.ру

Песков предупредил, к чему ведет открытие базы противоракетной обороны в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 ноября прокомментировал журналистам предстоящее открытие базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше

2024-11-13T12:28

2024-11-13T12:28

2024-11-13T12:28

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"Это не что иное, как попытка сдерживать наш военный потенциал. Конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал официальный представитель Кремля. База противоракетной обороны Aegis является первой постоянной базой армии США в Польше.Ее открытие пройдет в среду в польском Редзиково. В торжественной церемонии открытия примут участие как представители США, так и высшее руководство Польши.Подробнее об опасности базы для поляков - в материале Олега Хавича Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы на сайте Украина.ру.

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новости, польша, дмитрий песков, сша, россия