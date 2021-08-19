В минувшее воскресенье запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.
Афганская армия не настолько сильна, как об этом говорили в США. Более того, реальная численность афганской армии в 2-3 раза ниже, чем это официально декларировалось, указал эксперт.
«Официально декларировалось около 350 тысяч человек. Но, по моей информации, реальная численность афганской армии — 53 тысячи человек и около 70 тысяч полицейских. Всего 120-130 человек. Этого недостаточно, чтобы контролировать ситуацию во всех провинциях страны», — пояснил Серенко.
Кроме того, боеспособность и боевой дух афганской армии оказался явно не на высоте, зато наиболее склонными к активному сопротивлению талибам оказались именно полицейские подразделения и силы МВД на местах, отметил политолог.
Сил коммандос, по сути выполняющих роль пожарной команды, которая перебрасывается в разные районы страны в зависимости от того, насколько критическая там ситуация, тоже оказалось недостаточно, их физически не хватало на всю страну, заключил собеседник издания.
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