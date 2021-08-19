Всплеск русофобии в странах Средней Азии — это реакция в том числе на статью Владимира Путина, где он прямо назвал вещи своими именами, сказав, что Россия подарила многие территории бывшим советским республикам. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Но, как я уже добавил, благодарности особо от тех, кому мы их подарили, мы не видим. И у меня такое впечатление, что наиболее недальновидные политические деятели, в том числе в Средней Азии, решили заняться ущемлением русских, для того чтобы сделать это вопросом возможного торга в отношениях с Россией», — считает эксперт.

Если в Киргизии это может быть бардаком, то в Казахстане это только государственная политика, потому что там активисты и националисты прикручены и находятся под контролем тех или иных ведомств, чаще всего силовых структур, уверен Михеев.

После распада Советского Союза абсолютно все государства бывшего Советского Союза, кроме России, стали строить этнократию, то есть власть титульной нации. А власть титульной нации при такой постановке вопроса в любом случае начинает ущемлять любые другие нетитульные нации, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.