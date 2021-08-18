В украинской столице сцену для праздничного концерта в честь Дня независимости установили на месте братской могилы участников революции 1917-1921 годов. Об этом 18 августа сообщил замглавы Киевской гоcадминистрации (КГГА) Владимир Прокопов в своем Facebook

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