«Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников», — написал он.
Чиновник удивился, почему для концерта не выбрали другое место.
На следующей неделе в Киеве отпразднуют годовщину обретения государственности. Накануне в обращении к гражданам бывший президент страны Виктор Янукович заявил, что в преддверии 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений.