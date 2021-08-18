«Слепили им государства». Михеев о том, чем занялись страны бывшего СССР после обретения независимости
«Слепили им государства». Михеев о том, чем занялись страны бывшего СССР после обретения независимости
© РИА Новости, Александр Натрускин
«Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников», — написал он.

Чиновник удивился, почему для концерта не выбрали другое место.  

На следующей неделе в Киеве отпразднуют годовщину обретения государственности. Накануне в обращении к гражданам бывший президент страны Виктор Янукович заявил, что в преддверии 30-летия независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений.