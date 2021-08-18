Одесский скульптор Кирилл Максименко создает арт-объект в виде четырехметрового герба Украины к 30-й годовщине независимости страны. Об этом он сообщил на днях в своем Facebook

«Герб Украины из него выложите»: в Кременчуге новая продуктовая находка, на этот раз в печенье © Miss coolkat/flickr

«Подходящий материал для герба», «Это же надо как крышу рвёт», «Зачем?» — написали пользователи в сети.

Последний конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины состоялся в 2020 году, победителем стал проект киевского художника, соавтора малого герба Алексея Кохана. Однако геральдисты позже раскритиковали предложенный вариант. В конце июня 2021 года Зеленский призвал рассмотреть вопрос большого герба Украины как неотложный. Причем в нем он предлагает утвердить не тот эскиз, который победил на прошлогоднем конкурсе.