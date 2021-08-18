В качестве материала для герба он использует металлолом. Различные металлические детали скульптор приварил друг к другу. В середине герба — разместил сердце.
«Подходящий материал для герба», «Это же надо как крышу рвёт», «Зачем?» — написали пользователи в сети.
Последний конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины состоялся в 2020 году, победителем стал проект киевского художника, соавтора малого герба Алексея Кохана. Однако геральдисты позже раскритиковали предложенный вариант. В конце июня 2021 года Зеленский призвал рассмотреть вопрос большого герба Украины как неотложный. Причем в нем он предлагает утвердить не тот эскиз, который победил на прошлогоднем конкурсе.