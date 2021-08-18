Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко привился от коронавируса в Гомельской городской центральной поликлинике в Белоруссии. Об этом 17 августа сообщили на сайте партии

Индийские ученые признали «Спутник V» эффективным против штамма «дельта» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Буду рекомендовать украинцам искать любую возможность приехать в Беларусь и сделать прививку той вакциной, которая будет по-настоящему защищать», — сказал Симоненко.

С середины июля граждане 73 государств получили возможность привиться от коронавируса в Белоруссии, при этом для посещения республики в этих целях виза им не нужна. Вакцинация проводится на платной основе: одна прививка вакциной «Спутник V» обойдется иностранному гражданину в 140 белорусских рублей (около 56 долларов). Услуга пользуется спросом у украинцев, литовцев, латвийцев, эстонцев и россиян.