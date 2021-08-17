На вопрос, необходимо ли в стране досрочное проведение выборов президента, 41,1% опрошенных ответили «безусловно, да» и «скорее, да», 48,1% украинцев не считают необходимым досрочное голосование. Более 10% затруднились с ответом.
Кроме того, 43,4% респондентов выступают за досрочные выборы в Раду, 45,5% — против.
Другой опрос на прошлой неделе показал, что почти две трети украинцев называют неправильным курс развития страны, половина считает «невозможным терпеть» социально-экономическую обстановку.