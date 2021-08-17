Более 40% украинцев выступают за досрочные президентские выборы. Такие данные опроса на днях опубликовал центр «Социальный мониторинг»

Зеленский вызывает негатив у трети украинцев - опрос © president.gov.ua

Кроме того, 43,4% респондентов выступают за досрочные выборы в Раду, 45,5% — против.

Другой опрос на прошлой неделе показал, что почти две трети украинцев называют неправильным курс развития страны, половина считает «невозможным терпеть» социально-экономическую обстановку.