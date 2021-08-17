Президент США Джо Байден 16 августа заявил, что американские войска выполнили миссию США в Афганистане. Трансляция велась на официальном аккаунте политика в Twitter

Гужва посоветовал Киеву не провоцировать РФ после фиаско США в Афганистане © Андрей Лубенский

«Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии​​​. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был — предотвратить террористические атаки на Америку», — сказал он.

Американский лидер отметил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями. Политик добавил, что в Вашингтоне «трезво смотрели» на риск, который возникал в результате вывода американских войск, однако события развивались быстрее, чем ожидалось.

Watch live as I deliver remarks on Afghanistan. https://t.co/jNCdmkDDX6 — President Biden (@POTUS) August 16, 2021

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.

В минувшее воскресенье «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, захват власти в Афганистан ев столь короткие сроки стал оглушительным военно-политическим фиаско для США, которые за прошедшие десятилетия не смогли построить дееспособное правительство и афганскую национальную армию.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ