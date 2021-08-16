В Черниговской области водитель грузовика под видом инструментов хотел ввезти на Украину книги и прессу из России, сообщила 15 августа Государственная пограничная служба Украины

Дмитрий Лобанов: «Наши книги на Украину все-таки проникают» © Facebook, Владимир Чижевский

«Всего россиянин скрыл в автомобиле «Скания» более 400 экземпляров российской прессы и художественной литературы», — уточняется в сообщении.

Книги и печатные издания изъяли. У водителя также отобрали грузовик, на него составлены документы о правонарушении.

Устанавливается, носят ли обнаруженные издания пропагандистский характер.

С 2017 года на Украине действует запрет на свободный ввоз любых книг из России. Для их провоза нужно специальное разрешение от комитета телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио).

С 2019 года на Украине штраф за ввоз книг из России был повышен до 1,4 тыс. долларов (10 минимальных зарплат). Сумма штрафа за повторное нарушение составляет 7,5 тыс. долларов (50 минимальных зарплат).