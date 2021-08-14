Украина не может стать членом НАТО и Евросоюза, потому что это фактически несуществующее государство. Это крайне нестабильное формирование. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Вадим Карасев выразил мнение, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны. Якобы они опасаются, что из-за военной мощи Украины это приведет к усилению Восточной Европы, которая будет доминировать над Европой Западной.

Крым уже в составе Российской Федерации, народные республики Донбасса претендуют на независимость, и сейчас вообще непонятно, на каком основании кто-то может требовать членства Украины в НАТО или Евросоюзе, подчеркнул эксперт.

«Я думаю, речь идет о распаде Евросоюза и НАТО. Это как раз-таки подтверждают высказывания политиков, которые на полном серьезе предлагают взять туда Украину. Я думаю, что после таких предложений в НАТО вообще нет смысла», — уверен Бекман.

Украина фактически распавшееся государство, и она не представляет военной угрозы. Но от нее исходит угроза берсеркизма — сумасшедшие националисты, глорификация нацизма. Это надо лечить, заключил собеседник издания.

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