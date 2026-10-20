https://ukraina.ru/20261020/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelami-pyat-postradavshikh-i-odin-pogibshiy-za-sutki-1083934792.html

Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки

Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки - 20.10.2026 Украина.ру

Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 102 раза. Об этом 20 октября сообщил губернатор Александр Шуваев

2026-10-20T09:25

2026-10-20T09:25

2026-10-20T09:25

спецоперация

сво

белгородская область

вооруженные силы украины

украина.ру

шебекино

белгород

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По его словам, в Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять человек. Один из них находится на стационарном лечении. Также глава региона сообщил, что 18 октября мужчина погиб во время атаки ВСУ в Белгородском округе.По информации регионального оперативного штаба, в посёлке Красная Яруга в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадала женщина — дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В городе Шебекино два человека пострадали при ударе дрона по парковке, они также находятся на амбулаторном лечении. Ещё двое мужчин были ранены на автодороге Белгород — Шебекино в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Одного из них поместили в стационар.Удары за последние сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также два сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 84 беспилотника.Ранее российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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спецоперация, сво, белгородская область, вооруженные силы украины, украина.ру, шебекино, белгород