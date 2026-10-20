https://ukraina.ru/20261020/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelami-pyat-postradavshikh-i-odin-pogibshiy-za-sutki-1083934792.html
Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки - 20.10.2026 Украина.ру
Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 102 раза. Об этом 20 октября сообщил губернатор Александр Шуваев
2026-10-20T09:25
2026-10-20T09:25
2026-10-20T09:25
спецоперация
сво
белгородская область
вооруженные силы украины
украина.ру
шебекино
белгород
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По его словам, в Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять человек. Один из них находится на стационарном лечении. Также глава региона сообщил, что 18 октября мужчина погиб во время атаки ВСУ в Белгородском округе.По информации регионального оперативного штаба, в посёлке Красная Яруга в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадала женщина — дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В городе Шебекино два человека пострадали при ударе дрона по парковке, они также находятся на амбулаторном лечении. Ещё двое мужчин были ранены на автодороге Белгород — Шебекино в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Одного из них поместили в стационар.Удары за последние сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также два сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 84 беспилотника.Ранее российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь Больше новостей представлено в ежедневном обзоре От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, белгородская область, вооруженные силы украины, украина.ру, шебекино, белгород
Спецоперация, СВО, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Шебекино, Белгород
Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 102 раза. Об этом 20 октября сообщил губернатор Александр Шуваев
По его словам, в Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять человек. Один из них находится на стационарном лечении. Также глава региона сообщил, что 18 октября мужчина погиб во время атаки ВСУ в Белгородском округе.
По информации регионального оперативного штаба, в посёлке Красная Яруга в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом пострадала женщина — дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. В городе Шебекино два человека пострадали при ударе дрона по парковке, они также находятся на амбулаторном лечении. Ещё двое мужчин были ранены на автодороге Белгород — Шебекино в результате удара БПЛА по легковому автомобилю. Одного из них поместили в стационар.
Удары за последние сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также два сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбито и подавлено 84 беспилотника.
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