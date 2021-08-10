Россия сможет справиться с разного рода военными угрозами, но большой проблемой для нее является клеветническая кампания, которая ведется во всех западных СМИ, считает финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Йохан Бекман. Кто он © Facebook, Johan Bäckman Украина.ру

Ранее известный украинский политолог Вадим Карасев выразил мнение, что Германия и Франция не хотят видеть Киев среди членов Евросоюза и НАТО из-за боязни военной мощи страны. Якобы они опасаются, что из-за военной мощи Украины это приведет к усилению Восточной Европы, которая будет доминировать над Европой Западной.

- Йохан, согласны ли вы с такой оценкой?

— Украина не может стать членом НАТО и Евросоюза, потому что это фактически несуществующее государство. Это крайне нестабильное формирование. Крым уже в составе Российской Федерации, народные республики Донбасса претендуют на независимость, и я даже не могу понять, на каком основании кто-то может требовать членства Украины в НАТО или Евросоюзе.

- Теоретически Украину могут взять в НАТО, чтобы лишний раз доставить проблемы России, поскольку Украина представляет для нее военную угрозу.

— Я думаю, что Россия готова нейтрализовать все угрозы. У нее есть все виды средств для этого. Никто и ничто реально России не угрожает. Другое дело — постоянная антироссийская клевета. Это, конечно, не военная угроза, но это тоже серьезная проблема.

Посмотрите на ситуацию с гимнасткой Авериной на Олимпиаде. Она все сделала на 100%, но судьи лишили ее золотой медали. Это очень оскорбительно, что с помощью политизации и русофобизации спорта ведется такая антироссийская кампания.

Понятно, что бороться с русофобскими дураками и психопатами — дело врачей. Но Россия не может отправить психиатров на Запад. Почему они оскорбляют молодую девушку? Она же ничего плохого не сделала. Она блестящая спортсменка. Просто есть информация, что среди судей были представители стран НАТО. НАТО оккупировало даже спорт, не говоря уже о СМИ и историографии.

Я думаю, речь идет о распаде Евросоюза и НАТО. Это как раз-таки подтверждают высказывания политиков, которые на полном серьезе предлагают взять туда Украину. Я думаю, что после таких предложений в НАТО вообще нет смысла.

- Мы, с одной стороны, говорим, что Украина не государство, но с другой — говорим о ее опасности. Поясните, пожалуйста, в чем состоит эта опасность, исходящая от Украины?

— Украина — это failed state. Это фактически распавшееся государство, и она не представляет военной угрозы. Но от нее исходит угроза берсеркизма — сумасшедшие националисты, глорификация нацизма. Это надо лечить. Но повторюсь, что это не Россия должна отправлять психиатров, чтобы они лечили западных журналистов.

А то, что они пишут про Белоруссию, — это еще хуже. Это большая беда, что молодую спортсменку Тимановскую заманили в эту ловушку. Зачем политизировать спорт? Этим занимаются психически нестабильные люди.

Посмотрите на Байдена, который сказал, что в США уже вакцинировали 350 млн человек (больше, чем все население страны. — Ред.). Как это можно перепутать? На Западе уже все сошли с ума. Русофобия — это только один пример.

- Возможна ли ситуация, при которой США добьется значительного усиления Восточной Европы (Польша, Прибалтика, Чехия), которая будет представлять угрозу для Западной Европы?

— Они уже представляют угрозу для нашей психики (Смеется.). Если говорить о той же Украине, то нам просто стыдно за ее внешнюю политику. Это представляет угрозу для нашего образа жизни. Мы хотим жить в мире как в бытовом плане, так и с точки зрения политики.

То, что эти страны ведут войну против памятников и против мертвых, — это тоже ненормально. Это какие-то детские комплексы. Нравственный уровень в этих странах как у 15-16-летнего подростка. Я бы хотел, чтобы они выросли, чтобы с ними можно было диалог вести.

Что касается военной угрозы, то посмотрите на Байдена. Какую военную угрозу он может представлять? Понятно, что войну может спровоцировать какой-то сумасшедший генерал. Но, учитывая, что в интернете показывали новый флаг НАТО с радужными цветами, это означает, что блок занят не войной, а пропагандой однополых браков. Западный мир сходит с ума. Однополые браки не могут быть военной угрозой. Они таким образом угрожают только сами себе.

Финляндии, которая одновременно является и западной, и восточной страной, от этого очень стыдно. Мы давно развиваем конструктивные и стабильные отношения с Россией, и нам это удалось. У нас хорошие отношения на уровне людей и глав государств.

Александр Рар о зеленой экономике и войнах за нее © РИА Новости, Михаил Климентьев

- Как раз хотел спросить по поводу Финляндии. Отношения между Москвой и Хельсинки действительно хорошие. Но дело в том, что годовые операционные расходы Сил обороны Финляндии за два года выросли с 2,22 млрд до 3,6 млрд долларов, стали заключаться договора с Норвегией и Швецией, и некоторые эксперты в связи с этим заговорили о формировании некоего нового антироссийского альянса в Арктике. Как вы можете это прокомментировать?

— Да, есть такое мнение, но это не так. Во-первых, это нельзя назвать договорами. Такие меморандумы в области обороны Финляндия подписывала и с Великобританией, и с США, и со скандинавскими странами. Но это даже не на уровне международного права. Я не хочу сказать, что это туалетная бумага, но этот меморандум имеет в большей степени символическое значение.

Надо же понять, что Финляндия хочет поддерживать хорошие отношения со всеми. Финляндия — член Евросоюза, Финляндия сотрудничает с НАТО, но Финляндия никогда не будет членом Альянса. Это 100%. У нас конструктивные отношения с Россией, и руководства двух стран уважают эти отношения и уважают их историю.

Мы уже сейчас готовимся к 50-летию со дня проведения конференции по Европейской безопасности, которая состоялась в 1975 году в Хельсинки. Это главное событие в международной политике за последнее время. Было бы здорово организовать в 2025 году нечто подобное и даже позвать туда Китай, хотя он и не член ОБСЕ.

Я много раз был в Донбассе, и местные жители спрашивали меня, когда мы сможем вернуться в Россию. Но это они спрашивают у финна. Если они хотят вернуться туда, то надо дать им такую возможность. Как и Крыму. Михаил Погребинский: Зеленский своими заявлениями про Донбасс сжёг все мосты © РИА Новости, Михаил Воскресенский

- Вы сказали о том, что НАТО и Евросоюз на грани распада. А как будет выглядеть этот распад?

— Хороший вопрос. Распад будет связан с тем, что организации окончательно потеряют авторитет (они и сейчас его теряют). Организации могут формально сохраниться, но их деятельность будет ограниченной, ничем серьезным они заниматься не будут.

Кризис налицо. Кризис легитимности существования ЕС и НАТО. Они сами не понимают, для каких целей они существуют. Плюс ими было совершено много преступлений. Главное преступление НАТО — бомбардировки Югославии и ликвидация режима Каддафи в Ливии. Это не очень красиво выглядит. Зачем нам нужна организация, которая осуществляет геноцид и Европе, и в Африке.

Нам нужна новая система, которая реально обеспечивала бы безопасность мира. Я уже говорил, что было бы хорошо расширить ОБСЕ за счет Китая. Но НАТО к 2025 году существовать не будет. То, что они выходят с радужными флагами, означает, что ему конец.