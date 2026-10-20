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Киев раскрыл стоимость дня войны

Киев раскрыл стоимость дня войны - 20.10.2026 Украина.ру

Киев раскрыл стоимость дня войны

Один день войны в 2026 году обходится бюджету Украины в $266 млн, а с учётом других расходов — примерно в $450 млн. Об этом 20 октября пишет РИА Новости

2026-10-20T09:22

2026-10-20T09:22

2026-10-20T09:22

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По данным минфина Украины, которые проанализировало агентство, в 2026 году Киев выделит из бюджета страны на содержание ВСУ в общей сложности 4,37 триллиона гривен, что эквивалентно $97,1 млрд. Эта сумма включает зарплаты военным, закупку вооружения и техники, резервные средства на непредвиденные траты, а также "прочие расходы".Соответственно, на один день войны в 2026 году бюджет незалежной тратит в среднем $266 млрд.Запланированное на 2027 год увеличение военных расходов поднимет годовую сумму до $108,6 млрд, а дневную — до $297,5 млн прямых бюджетные расходы Украины.Если же в расходы включить стоимость получаемого от спонсоров западного вооружения, цифры могут возрасти кардинально. Так глава МИД киевского режима Андрей Сибига в мае заявлял, что один день реальных военных действий обходится стране примерно в $450 млн.Ранее сообщалось, что киевский режим в течение следующих десяти лет должен выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга $94,725 млрд.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261019/rostislav-ischenko-rossiya-zastavit-evropu-otsenit-ubytki-ot-ukrainy-chtoby-predotvratit-novuyu-voynu-1083875913.html

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