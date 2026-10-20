Киев раскрыл стоимость дня войны - 20.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261020/kiev-raskryl-stoimost-dnya-voyny-1083933730.html
Киев раскрыл стоимость дня войны
Киев раскрыл стоимость дня войны - 20.10.2026 Украина.ру
Киев раскрыл стоимость дня войны
Один день войны в 2026 году обходится бюджету Украины в $266 млн, а с учётом других расходов — примерно в $450 млн. Об этом 20 октября пишет РИА Новости
2026-10-20T09:22
2026-10-20T09:22
украина.ру
новости
украина
киев
вооруженные силы украины
киевский режим
война на украине
всу
финансирование
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101816/82/1018168237_0:318:2878:1937_1920x0_80_0_0_b6848ebe1b4c357c93e937571cce1f06.jpg
По данным минфина Украины, которые проанализировало агентство, в 2026 году Киев выделит из бюджета страны на содержание ВСУ в общей сложности 4,37 триллиона гривен, что эквивалентно $97,1 млрд. Эта сумма включает зарплаты военным, закупку вооружения и техники, резервные средства на непредвиденные траты, а также "прочие расходы".Соответственно, на один день войны в 2026 году бюджет незалежной тратит в среднем $266 млрд.Запланированное на 2027 год увеличение военных расходов поднимет годовую сумму до $108,6 млрд, а дневную — до $297,5 млн прямых бюджетные расходы Украины.Если же в расходы включить стоимость получаемого от спонсоров западного вооружения, цифры могут возрасти кардинально. Так глава МИД киевского режима Андрей Сибига в мае заявлял, что один день реальных военных действий обходится стране примерно в $450 млн.Ранее сообщалось, что киевский режим в течение следующих десяти лет должен выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга $94,725 млрд.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261019/rostislav-ischenko-rossiya-zastavit-evropu-otsenit-ubytki-ot-ukrainy-chtoby-predotvratit-novuyu-voynu-1083875913.html
украина
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101816/82/1018168237_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_ab132f47bde8c4d795fb1042321fefd8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, киев, вооруженные силы украины, киевский режим, война на украине, всу, финансирование, финансы, военная помощь украине, запад, долги
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, киевский режим, война на Украине, ВСУ, финансирование, финансы, военная помощь Украине, Запад, долги

Киев раскрыл стоимость дня войны

09:22 20.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Один день войны в 2026 году обходится бюджету Украины в $266 млн, а с учётом других расходов — примерно в $450 млн. Об этом 20 октября пишет РИА Новости
По данным минфина Украины, которые проанализировало агентство, в 2026 году Киев выделит из бюджета страны на содержание ВСУ в общей сложности 4,37 триллиона гривен, что эквивалентно $97,1 млрд. Эта сумма включает зарплаты военным, закупку вооружения и техники, резервные средства на непредвиденные траты, а также "прочие расходы".
Соответственно, на один день войны в 2026 году бюджет незалежной тратит в среднем $266 млрд.
Запланированное на 2027 год увеличение военных расходов поднимет годовую сумму до $108,6 млрд, а дневную — до $297,5 млн прямых бюджетные расходы Украины.
Если же в расходы включить стоимость получаемого от спонсоров западного вооружения, цифры могут возрасти кардинально. Так глава МИД киевского режима Андрей Сибига в мае заявлял, что один день реальных военных действий обходится стране примерно в $450 млн.
Ранее сообщалось, что киевский режим в течение следующих десяти лет должен выплатить за обслуживание и погашение внешнего государственного долга $94,725 млрд.
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 19.10.2026
Вчера, 06:30
Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войнуСегодня Штаты заняты Ираном и Китаем, а об украинском кризисе хотят забыть, как о страшном сне. Что нам это дает? Нам это даёт дополнительную возможность принудить Европу к тому, что она зафиксирует убытки и прекратит дальше раскачивать этот кризис и готовить общеевропейскую войну с Россией. Без США Европа воевать с Россией не может.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаКиевВооруженные силы Украиныкиевский режимвойна на УкраинеВСУфинансированиефинансывоенная помощь УкраинеЗападдолги
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:17Украинские корни взяли верх: Барбара Стрейзанд углядела у Трампа "симпатию к Путину"
10:03Дипломатический раскол: Сеул не простил Зеленскому утечку данных и продолжает отзывать послов
09:38Борщ, Гоголь и Зеленский — лидер националистов: Украина во время войны "переваривает" свою историю
09:35Энергетические войны: Европа недовольна США, рядовые немцы оплатят создание газового резерва
09:33"Всего одно решение США обрушило оборону Украины": советник Зеленского пожаловался на американские лимиты
09:25Белгородская область под обстрелами: пять пострадавших и один погибший за сутки
09:22Киев раскрыл стоимость дня войны
09:15В обмен на мир: США предлагают возобновить транзит российского газа через Украину
09:00От мирного плана до третьей мировой: что США готовят за спиной Киева. Хроника событий на утро 20 октября
08:50Разгром в порту и крупных хабах: российские дроны устроили врагу сокрушительную ночь
08:27ВС РФ отработали по украинским регионам. Сводка ударов к этому часу
08:22Соскин объяснил, почему Зеленский пошел на открытый конфликт с Трампом
08:00Литератор, который придумал Украинскую народную республику. 150 лет Сергею Ефремову
07:59Вэнс объяснил, почему действия Киева пошли вразрез с интересами США
07:45Европа предложит Путину два варианта мира на Украине — Financial Times
07:29Новый скандал в Киеве: подвал жилого дома забаррикадировали ради производства дронов
07:21"Виноваты русские и Илон Маск": как украинцы во Франции руку Кремля искали
06:50Елена Маркосян: США могут начать бомбить Киев, чтобы принудить его к миру и подставить Европу
06:45Комендантский час в Париже и Ницце, "импорт хаоса" в Брюсселе. Что стало триггером погромов в Европе
06:45Польша и Литва повздорили из-за украинского БПЛА
Лента новостейМолния