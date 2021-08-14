Вряд ли глава МВД Арсен Аваков вернется из Италии в ближайшее время, потому что очень все впереди смутно. Он не просто так туда уехал. Об этом рассказал политик и блогер Анатолий Шарий в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Шарий: Проблема у Авакова в том, что за него не вступятся даже нацики © Facebook, Анатолий Шарий Владимир Зеленский после отставки Арсена Авакова с поста главы МВД и обысков и арестов представителей «Нацкорпуса» в Харькове собирается провести на Украине денацификацию. Это означает, что он запретит или постарается взять под контроль все украинские организации, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов.

Аваков показывает всем своим видом, что ему на все наплевать, публикует у себя, в социальных сетях, бутылочки вина, свои путешествия в пещерах, но на самом деле у него все волнительно внутри, потому что с такими перипетиями, которые происходят сейчас с его командой (ее, напомню, увольняют из МВД), может быть, возникнет и уголовное дело, считает эксперт.

«Проблема у Авакова в том, что за него вступиться некому. Я не представляю, кто вступится за него, а улица будет выходить и кричать «Аваков — чёрт! На нары»! Кто вступится? Ватники, которых надо было, по словам Авакова, «мочить»? Нет, не вступятся. У него большая проблема, за него некому вступиться», — категоричен Шарий.

Что же касается его нацистов, то они сильны только против мирных граждан, но они побоятся вступать в бой с силовиками, уверен политик.

К тому же у «Нацкорпуса» сейчас такие большие проблемы, им будет не до того, чтобы вписываться за Авакова, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.