Европа может в ближайшее время снять санкции с России. На это решение западных лидеров, вероятно, подтолкнет фактический отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш»

«Малодушный и лживый»: Мураев рассказал об «испанском стыде» за Зеленского © Facebook, Т/К НАШ Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, не принял закон о всеобщей амнистии и не провел выборы в регионе.

«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». Поверьте, им плевать на Украину», — подчеркнул Мураев.

По его словам, экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые недополучают десятки миллиардов, и европейские налогоплательщики это терпеть не будут.