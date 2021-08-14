Опрос, проведённый Киевским международным институтом социологии (КМИС), показал, что рейтинг ОПЗЖ и рейтинг партии власти «Слуга народа» одинаковый, в рамках статистической погрешности, около 18% и 20%. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Виктора Медведчука к Украине. Он считает, что власть преследует его по политическим мотивам. Иск может быть рассмотрен «в ближайшее время в порядке приоритетного производства».

Это означает, что снизить рейтинг ОПЗЖ власти не удалось, вопреки ожиданиям, подчеркнул эксперт.

«Некоторые мои коллеги раньше говорили, что рейтинги ОПЗЖ, по их мнению, «липовые», что вот сейчас уберут из эфира телеканалы Медведчук не сможет регулярно присутствовать в информационном поле и — всё, пропадёт рейтинг. Но что в итоге? Уже полгода нет в телеэфире этих телеканалов, а рейтинг как был, так и остался. Он не вырос, — действительно, если бы эти телеканалы продолжали вещание, то сейчас рейтинг оппозиции вырос бы и был бы уже больше, чем рейтинг «слуг». Но он не вырос, остался на прежнем уровне. Однако это и всё, чего они добились», — указал Погребинский.

Украинская власть хотела уничтожить оппозицию, но не уничтожила, и сейчас доверие к Медведчуку выше, чем даже доверие к премьер-министру страны, добавил политолог.

Человек, который находится во главе Украины, позволяет себе такую откровенную войну против своего личного врага, не понимая, чем это всё кончится, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.