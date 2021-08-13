Коллеги Беленюка по партии осудили использование любой формы дискриминации и агрессии — «по признаку расы или любой другой».
«Считаем, что подобный инцидент — одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии», — говорится в заявлении.
Также в политсиле потребовали от полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.
Ранее Беленюк сообщил, что на него попытались напасть в центре Киева. По словам депутата, неизвестные подошли к нему на улице и попытались спровоцировать конфликт на почве расизма.