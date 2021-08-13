В партии «Слуга народа» отреагировали на инцидент с нардепом и олимпийским чемпионом Украины Жаном Беленюком, которого пытались спровоцировать на расистский конфликт в центре Киева. Соответствующее сообщение появилось на сайте политсилы 13 августа

Полиция выясняет обстоятельства инцидента с Беленюком в центре Киева © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Считаем, что подобный инцидент — одно из проявлений языка ненависти. Их уже третий год подряд на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии», — говорится в заявлении.

Также в политсиле потребовали от полиции в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Ранее Беленюк сообщил, что на него попытались напасть в центре Киева. По словам депутата, неизвестные подошли к нему на улице и попытались спровоцировать конфликт на почве расизма.