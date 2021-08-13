В Софийский собор Киева латиноязычный оригинал так называемой конституции Филиппа Орлика, который на Украине называют первой конституцией страны. Фото документа в FAcebook опубликовал 13 августа глава Министерства культуры Александр Ткаченко

«Почему документ такой уникальный? Это первая в мире конституция, которая определяла основы государственного строя, формы правления и в которой очерчивались государственные границы. В ней уже тогда говорилось о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством», — заявил Ткаченко.

Не конституция, не Украины, не Пилипа Орлика. Что за документ прославлял Зеленский с трибуны Верховной Рады © пресс-служба президента Украины

В документе, в 1710 году подписанном гетманом Филиппом Орликом, провозглашались независимость Малой России от Российского царства и Речи Посполитой при протекции короля Швеции, а также союз с Крымским ханством и Османской империей. Документ должен был вступить в силу в случае победы Швеции в Северной войне, но поражение шведов сделало невозможной его реализацию.

Оригинал документа на западнорусском языке хранится в Российском государственном архиве древних актов, а латиноязычный вариант — в Швеции.