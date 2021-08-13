Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США не ограничится переговорами в американской столице. Об этом 12 августа сообщило «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники

Эксперт рассказал о ритуальных танцах, которыми будет заниматься Зеленский © president.gov.ua

Вечером 29 августа он вылетит в Вашингтон, а 30-го проведет встречу с американским коллегой Джо Байденом. Встречу Зеленского с членами правительства США решили не проводить. Предполагается, что с ними встретятся украинские министры, которые приедут в составе делегации.

Последний день визита, 31 августа, Зеленский проведет в Сан-Франциско, Калифорния. По информации издания, офис президента сейчас пытается организовать встречи Зеленского с основателем Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком. Если переговоры не завершатся успехом, программа последнего дня ограничится выступлением президента, посвящённое зверствам нацистов в Бабьем Яре, в Стэнфордском университете.

Таким образом, начавшись 28 августа в Чикаго, визит Зеленского в США завершится 31 августа в калифорнийском Сан-Франциско.

Издание отметило, что в программе возможны изменения.