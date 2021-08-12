В частности, яд нашли в жвачке, которую добавляют в мороженое, а также пончиках, поставляемых в страну из Франции. Кроме того, опасную добавку нашли в мягком сыре из Турции.
«Уважаемые операторы рынка, осуществляющие оборот пищевых продуктов и потребители. В случае выявления данной несоответствующей продукции в обращении просим немедленно сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области», — отметили в службе.
Этиленоксид обладает дезинфицирующими свойствами и является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов даже в газообразном виде (когда используется для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцов). Также является медленно действующим сильным ядом для теплокровных животных и человека, проявляя канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие. При отравлении им можно почувствовать сильную головную боль, одышку, тошноту и рвоту.