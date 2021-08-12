В Черновицкой области Украины в пончиках, мороженом и мягком сыре обнаружили опасное ядовитое вещество этиленоксид. Об этом сообщили 11 августа в местной Госпродпотребслужбе

Обман и плесень: украинцу продали испорченный сыр из будущего — фото © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Уважаемые операторы рынка, осуществляющие оборот пищевых продуктов и потребители. В случае выявления данной несоответствующей продукции в обращении просим немедленно сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области», — отметили в службе.

Этиленоксид обладает дезинфицирующими свойствами и является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов даже в газообразном виде (когда используется для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцов). Также является медленно действующим сильным ядом для теплокровных животных и человека, проявляя канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие. При отравлении им можно почувствовать сильную головную боль, одышку, тошноту и рвоту.