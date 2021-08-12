По его словам, несмотря на то, что американцы регулярно обвиняют Россию в хакерских атаках, ощутимого российского присутствия в современном киберпространстве нет.
«Зачем американцам договариваться по киберпространству, если они чувствуют, что они здесь более сильны? Учитывая то, что интернет и многие сети практически ими контролируются, железо производится на тех заводах, которые аффилированы с американскими компаниями или находятся в партнерских с ними отношениях, американцам незачем связывать себя по рукам, если у них нет такой необходимости», — отметил Сидоров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.