Декан факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров объяснил, почему США отказываются сотрудничать с РФ в сфере кибербезопасности. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Холодная кибервойна: почему США хотят ударить по российским правительственным сайтам © U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez

«Зачем американцам договариваться по киберпространству, если они чувствуют, что они здесь более сильны? Учитывая то, что интернет и многие сети практически ими контролируются, железо производится на тех заводах, которые аффилированы с американскими компаниями или находятся в партнерских с ними отношениях, американцам незачем связывать себя по рукам, если у них нет такой необходимости», — отметил Сидоров.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.