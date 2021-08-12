«Распад будет связан с тем, что организации окончательно потеряют авторитет (они и сейчас его теряют). Организации могут формально сохраниться, но их деятельность будет ограниченной, ничем серьезным они заниматься не будут… Они сами не понимают, для каких целей они существуют… НАТО к 2025 году существовать не будет», — заявил он.
По словам эксперта, миру нужна новая система, которая реально обеспечивала бы международную безопасность. Так, Бекман считает правильным расширить состав ОБСЕ за счет Китая уже говорил, что было бы хорошо расширить ОБСЕ за счет Китая.
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