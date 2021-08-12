Кризис легитимности существования Евросоюза и НАТО очевиден, в скором времени их ожидает распад. Об этом финский политолог и правозащитник Йохан Бекман сказал в интервью изданию Украина.ру

О критериях членства в НАТО и ЕС © Facebook, @MinistryofDefence.UA

По словам эксперта, миру нужна новая система, которая реально обеспечивала бы международную безопасность. Так, Бекман считает правильным расширить состав ОБСЕ за счет Китая уже говорил, что было бы хорошо расширить ОБСЕ за счет Китая.

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