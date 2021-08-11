США, как любая большая сверхдержава, которая пытается сегодня вернуть своё глобальное влияние, играет в глобальную игру, где у Украины нет самостоятельного значения. Роль Украины будет зависеть от того, как будет складываться в целом американская геополитическая игра, рассказал российско-американский политолог Николай Злобин в интервью Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

«Внешней политикой Америки занимаются сегодня не дипломаты-страноведы, а системщики, которые смотрят на мир, если можно так вульгарно сказать, как на большую компьютерную игру. Роль каждой конкретной страны сегодня для Америки зависит только от одного — насколько эти страны попадают в радиус американского радара глобального сканирования, и совпадает или не совпадает это с видением в Вашингтоне, и являются ли эти страны позитивными или негативными актёрами в глобальной картине мира, которая есть у Вашингтона. Поэтому роль Украины будет в значительной степени зависеть от этого. А всё остальное — это технические детали, которые Вашингтон выработает, когда будет понятно, какую роль может играть Украина», — указал Злобин.

Если до последнего времени Украина играла роль мощного российского раздражителя, то сегодня, по его словам, в значительной степени всё будет зависеть от того, какую роль будет играть Россия в новой американской системе координат, которую приносит президент США Джо Байден.

Какой раздражитель, какой степени, какого масштаба и какой направленности нужен будет Вашингтону для того, чтобы Россия всё время находилась в состоянии нервно-военного возбуждения, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.