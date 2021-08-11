Американская внешняя политика сегодня заключается не в налаживании или восстановлении отношений с какими-то конкретными странами, а в том, чтобы решать системные проблемы, возникающие на глобальном уровне, раскручивать тренды, выгодные США, пояснил эксперт.
«Внешней политикой Америки занимаются сегодня не дипломаты-страноведы, а системщики, которые смотрят на мир, если можно так вульгарно сказать, как на большую компьютерную игру. Роль каждой конкретной страны сегодня для Америки зависит только от одного — насколько эти страны попадают в радиус американского радара глобального сканирования, и совпадает или не совпадает это с видением в Вашингтоне, и являются ли эти страны позитивными или негативными актёрами в глобальной картине мира, которая есть у Вашингтона. Поэтому роль Украины будет в значительной степени зависеть от этого. А всё остальное — это технические детали, которые Вашингтон выработает, когда будет понятно, какую роль может играть Украина», — указал Злобин.
Если до последнего времени Украина играла роль мощного российского раздражителя, то сегодня, по его словам, в значительной степени всё будет зависеть от того, какую роль будет играть Россия в новой американской системе координат, которую приносит президент США Джо Байден.
Какой раздражитель, какой степени, какого масштаба и какой направленности нужен будет Вашингтону для того, чтобы Россия всё время находилась в состоянии нервно-военного возбуждения, заключил собеседник издания.
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