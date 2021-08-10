В составе делегации сборной Украины на Олимпийских играх в Токио стоило увеличить число тренеров и уменьшить количество чиновников. Об этом депутат Верховной Рады, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, выигравший золотую медаль на Олимпиаде в Токио, написал на своей странице в Facebook 9 июля

Беленюк заступился за обнявшуюся с россиянкой украинскую спортсменку © Жан Беленюк/Instagram Марины Килипко.

«Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что можно было бы несколько сотрудников министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио», — написал Беленюк, опубликовав полный список делегации.

Ранее прыгунья с шестом из Харькова Килипко на Олимпиаде-2020 заняла пятое место, но, по ее мнению, результат мог быть лучше, если бы рядом был тренер. По словам спортсменки, они работают вместе уже 15 лет и наставник мог бы в процессе выступлений дать ей какие-то технические советы.