Депутат Верховной Рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк 9 августа заступился за украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которую затравили за фото в объятиях соперницы-россиянки Марии Ласицкене на Олимпиаде в Токио, передает РИА Новости

Украинский депутат Беленюк завоевал золото Олимпиады © REUTERS, Piroschka Van De Wouw

Парламентарий объяснил, что представители украинской делегации должны были заранее провести определенные разъяснительные мероприятия для атлетов по поводу того, как действия в информационном пространстве могут повлиять на них.

«Она искренне обняла свою конкурентку, с которой соревновалась», — резюмировал Беленюк.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отпраздновала золото на Олимпиаде в Токио вместе с соперницей-украинкой Ярославой Магучих. Спортсменки, завернутые в знамена своих команд, обнялись после соревнований. Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту, Магучих показала третий результат. Позже на фотографию отреагировала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она указала, что упомянутый снимок «вызвал бурную реакцию в обществе» и подтвердила, что получившая бронзу спортсменка является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.

По мнению официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, травля Магучих началась из-за «нездорового» состояния критиков украинской спортсменки и распространения националистических идей среди населения Украины.