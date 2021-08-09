Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их на территорию страны. Также, по его словам, Украина поставляла в Белоруссию оружие.
«Президент отмечает то, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными», — сказал Никифоров.
По его словам, Лукашенко, скорее всего, делает такие заявления, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Белоруссии.