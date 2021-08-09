Президент Украины Владимир Зеленский назвал безосновательными заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о переброске Украиной боевиков и оружия на территорию республики. Об этом 9 августа заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в эфире «Украина 24»

Лукашенко обвинил Киев в забросе боевиков в Белоруссию © Скриншот с трансляции "большого разговора" Александр Лукашенко заявил, что украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их на территорию страны. Также, по его словам, Украина поставляла в Белоруссию оружие.

«Президент отмечает то, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными», — сказал Никифоров.

По его словам, Лукашенко, скорее всего, делает такие заявления, чтобы отвлечь внимание от ситуации в Белоруссии.