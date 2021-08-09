Президент США Джо Байден подписал указ о расширении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии. Документ в понедельник, 9 августа, распространил Белый дом

Согласно указу, под ограничения попадут лица, обозначенные главой Минфина США по согласованию с госсекретарем и являющиеся «руководителями, официальными лицами, топ-менеджерами» политических структур, которые, по мнению Вашингтона, подрывают суверенитет и безопасность Белоруссии, наносят ущерб правам человека, замешаны в махинациях на выборах и коррупции, а также обходят санкции США.

СНБО Украины рассмотрит новые санкции против Белоруссии © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США наложить самые сильные санкции на белорусскую власть. При этом она отметила, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, не получила никаких обещаний с американской стороны.