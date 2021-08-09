Даже если на Украине проведут зачистку руководителей крупного и среднего звена националистических группировок, останутся ячейки, которые еще могут дать о себе знать. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Игорь Иваненко

Игорь Иваненко: Искоренить неонацистов в Украине будет почти невозможно © Facebook, Игорь Иваненко

«Примером для Украины может быть соседняя Румыния. Там, в 20-е годы прошлого века возникла ультранационалистическое движение под названием "Железная гвардия". Власти первоначально использовали её для борьбы с социалистами. А потом попытались ликвидировать. Но низовые структуры железногвадейцев продолжили работать, зарабатывая очки на росте протестных настроений 30-х», — рассказал Иваненко.

В итоге, по словам эксперта, под влиянием международных поражений, таких как утрата Бессарабии, Трансильвании и Добруджи, король Румынии, репрессировавший гвардию, столкнулся с её возрождением в коалиции с «силовиками». В итоге король отрёкся от власти, а «Железная гвардия» привела к власти диктатора Йона Антонеску.

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