Настоящая денацификация на общеукраинском уровне вряд ли возможна. Слишком укоренился данный тип субкультуры в ряде регионов, считает политолог Игорь Иваненко

- Игорь, некоторые эксперты утверждают, что Зеленский после отставки Авакова собирается провести на Украине денацификацию. По их мнению, это означает, что он запретит или постарается взять плод контроль все украинские националистические организации типа Нацкорпуса, С14, Правого сектора и другие, которые откровенно придерживаются нацистских взглядов. Согласны ли вы с этим утверждением? И, если не согласны, чем объясните активность правоохранителей, которые провели обыски и аресты представителей Нацкорпуса в Харькове, например?

— Денацификация предполагает не установление контроля над праворадикальными организациями, а их полную ликвидацию. Считаю, что настоящая денацификация на общеукраинском уровне вряд ли возможна. Слишком укоренился данный тип субкультуры в ряде регионов, услуги неонацистов стали востребованы в политических и экономических «разборках».

В то же время на так называемом Юго-Востоке это движение так и не смогло пустить глубокие корни. К примеру, в полиэтнтчной Украинской Бессарабии организации правых радикалов попросту не имеют социальной базы. Даже функции по крушению советских памятников здесь выполняли приезжие с «материковой Украины».

Харьковские события, на мой взгляд, объясняются тем, что пока у неонацистов было покровительство на высоком уровне в Киеве, местные элиты их терпели. Когда же такая поддержка ослабела, от этого инородного тела решили избавиться. Однако, если для Харькова или Бессарабии праворадикалы противоестественны, то для того же Тернополя — они неотъемлемый элемент местной политической культуры.

- По вашему мнению, украинские праворадикальные формирования — это самостоятельные игроки, которые представляют серьезную уличную силу, и которые действуют автономно от украинских силовых структур, или, на самом деле, их сила только в том, что за ними стоит какой-либо «серьезный дядя» типа того же Авакова или высоких чинов из СБУ и МВД, без которых они ничто, и которых (праворадикалов) очень легко разогнать?

— Безусловно, данные структуры зависимы от правоохранителей. Иначе бы они не получили бы столь большого масштаба. Другое дело, что достигнув определённого уровня развития организации праворадикалов становятся интересны иным субъектам: иностранным дипломатам и разведкам, конкурирующим политсилам, лоббистам, криминалу, в конце концов.

На этом уровне серьёзную организацию затруднено взять и просто «выключить». К тому же подобное решение должно полностью поддерживаться правоохранительными органами. История знает массу примеров когда «силовики» в подобных условиях сыграть в «свою игру», саботируя решения политического руководства. К примеру, историки так и не разобрались, кто стоял за событиями «Кровавого воскресенья» в Петербурге 1905 года.

- Как вы считаете, если в Украине будет проведена зачистка руководителей и среднего звена националистических группировок, останутся ли ячейки, группы идеологически "упоротых" наци и что они будут делать в ответ на действия власти? «Надо, Вова, надо!» На Украине началась денацификация?

— Неизбежно останутся. Примером для Украины может быть соседняя Румыния. Там, в 20-е годы прошлого века возникла ультранационалистическое движение под названием «Железнодорожная гвардия». Власти первоначально использовали её для борьбы с социалистами. А потом попытались ликвидировать. Но низовые структуры железногвадейцев продолжили работать, зарабатывая очки на росте протестных настроений 30-х.

В итоге, под влиянием международных поражений (утрата Бессарабии, Трансильвании и Добруджи) король Румынии, который репрессировал «Железную гвардию» столкнулся с её возрождением в коалиции с «силовиками». В итоге король отрёкся от власти, а «Железная гвардия» привела к власти Антонеску.

- Что такое, по-вашему, денацификация? Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы очистить Украину от неонацистов и правых радикалов, которые навязывают свою идеологию некоторым представителям власти, части гражданского общества и хозяйничают в стране (например, оказывают воздействие на суды, проводят силовые акции против оппозиционных пророссийских или условно пророссийских политиков?

— Для денацификации важно обеспечить три составляющие: повышение благосостояния населения, соответствующее историческое просвещение и повышение качества государственных институтов. Украина вряд ли сможет достичь этих результатов самостоятельно в ближайшее время. Так что решающее значение будет иметь помощь «иностранных партнёров». Другое дело, соответствуют ли эти задачи их национальным интересам на украинском направлении.

-Есть ли в украинском обществе запрос на денацификацию? Готово ли общество адекватно отнестись к действиям властей, если они все же начнут не показушную, а реальную борьбу с неонацистами?

На мой взгляд, гражданское общество Украины напугано той вседозволенностью, которой пользовались неонацистские молодчики последние несколько лет. К тому же и сами государственные институты уже неоднократно становились жертвами праворадикалов.

Поэтому я думаю, что «общественники» будут до последнего соблюдать нейтралитет, помятая, что государственный курс может развернуться в течении одной ночи.