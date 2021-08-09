Видимо, на текущий момент Вашингтону не хватает ресурсов для всестороннего охвата планеты военными базами и контингентами, тем более — в свете беспрецедентного подъема военно-политической мощи Китая. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель и философ Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева Константина Душенова «Орел без крыльев» (2021), где автор вполне объективно сопоставляет военные потенциалы России и США, показывает реальные проблемы, с которыми сейчас сталкивается американский ВПК.

«Думаю, у администрации Байдена нет четкого плана политических действий на ближайшее будущее. Будучи прагматиками, американцы всегда готовы отказаться от привычных схем ради новых стратегий. При этом их базисная риторика остается неизменной, что часто вводит в заблуждение их оппонентов», — указал Видеманн.

О том, что американцы решили в очередной раз поменять свою политическую стратегию, свидетельствует, в частности, вывод их войск из Афганистана и Ирака, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.