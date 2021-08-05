Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что считает жалобы артистов на финансовые трудности в карантин смешными, так как все представители шоу-бизнеса имеют не только хорошие сбережения, но и часто дивиденды с недвижимости. Такое заявление он сделал на днях в разговоре с журналистами из News.ru

По словам Соседова, многие звезды заработали уже такие состояния, что обеспечили не только свое безбедное существование до конца жизни, но и своих детей и даже внуков. В пример критик привел чету певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина, заключив, что их двойняшкам Лизе и Гарри вряд ли придется работать.

«Папа купил автомобиль»: Галкин подарил Пугачевой ретроавто моложе ее самой © _alla.pugacheva_/Инстаграм

«Прекратить [выступать] уже многим [звездам] пора. Могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось. Они прибедняются, что нищие. Что они год не выступали, это не значит, что они обнищали», — сделал вывод Соседов.

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Ранее Соседов озвучивал финансовые подробности своей собственной жизни. Критик живет в обычной хрущевке, в двухкомнатной квартире вместе с мамой. На еду они вместе тратят примерно 15-17 тысяч в месяц, а с учетом проезда, коммуналки и прочих нужд они чаще всего укладываются в сумму 50 тысяч рублей.