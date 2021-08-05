По словам Соседова, многие звезды заработали уже такие состояния, что обеспечили не только свое безбедное существование до конца жизни, но и своих детей и даже внуков. В пример критик привел чету певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина, заключив, что их двойняшкам Лизе и Гарри вряд ли придется работать.
Уверен критик и в том, что пандемия только лучшим образом сказалась на перераспределение денег в карманах: у звезд их стало чуть поменьше, а их потенциальные зрители за время карантина хорошо сэкономили.
«Прекратить [выступать] уже многим [звездам] пора. Могут прожигать жизнь, потому что у них уже такое состояние, что нам с вами даже не снилось. Они прибедняются, что нищие. Что они год не выступали, это не значит, что они обнищали», — сделал вывод Соседов.
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Ранее Соседов озвучивал финансовые подробности своей собственной жизни. Критик живет в обычной хрущевке, в двухкомнатной квартире вместе с мамой. На еду они вместе тратят примерно 15-17 тысяч в месяц, а с учетом проезда, коммуналки и прочих нужд они чаще всего укладываются в сумму 50 тысяч рублей.