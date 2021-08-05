Российская актриса Лариса Удовиченко стала гостем программы «Снежная лавина» украинской ведущей Снежаны Егоровой, где рассказала в том числе и о своих поездках на Украину. Видео появилось на днях на YouTube

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«А я в Киеве бываю часто, я снимаюсь, я приезжаю, приезжаю со спектаклями, у нас гастроли по Украине, любую возможность я обязательно использую, чтобы приехать в Украину, у меня родня в Одессе, я к ним езжу, так что это совершенно не случайность, это мое естественное существование… ну сейчас», — ответила Удовиченко.

Актриса рассказала, что в последний раз со спектаклями ездила по Украине как раз перед пандемией — осенью 2019 года. Тогда она выступила перед зрителями Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Кривого Рога. По словам артистки, в этих городах ее принимают так же хорошо, как в любых других городах и даже странах, где живут русскоязычные зрители.

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Лариса Удовиченко — российская актриса, на счету которой больше сотни ролей, в том числе в таких лентах, как «Место встречи изменить нельзя», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Зимняя вишня» и других.

Родилась Удовиченко в Вене, отец был военным врачом и работал в Австрии, семья жила с ним. После завершения службы вместе с женой-петербурженкой и дочерью вернулся в Одессу, где и прошло детство будущей актрисы.

Родители умерли, когда Удовиченко была еще совсем маленькой.