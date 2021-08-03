Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о реформировании Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия, которые передают агентам иностранного влияния право назначать представителей этих высших органов судебной власти. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Зеленского

Так, согласно закону о Высшем совете правосудия (ВСП), в его составе будет создан Этический совет, состоящий из трех украинских судей и трех иностранных экспертов, причем голоса последних имеют определяющее значение при принятии решений.

Этот орган будет определять, какие кандидаты на должность члена Высшего совета правосудия соответствуют критериям профессиональной этики и добропорядочности. Очевидно, это позволяет укомплектовать ВСП людьми, которые будут представлять интересы не Украины, а США или ЕС.

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Всего Зеленский подписал три законопроекта, которые являются ключевыми для судебной реформы. При этом ранее один из этих законопроектов (о ВККС) он ветировал, так как закон не позволял иностранным экспертам в полной мере получить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей. Позднее закон был исправлен и подписан Зеленским.