Так, согласно закону о Высшем совете правосудия (ВСП), в его составе будет создан Этический совет, состоящий из трех украинских судей и трех иностранных экспертов, причем голоса последних имеют определяющее значение при принятии решений.
Этот орган будет определять, какие кандидаты на должность члена Высшего совета правосудия соответствуют критериям профессиональной этики и добропорядочности. Очевидно, это позволяет укомплектовать ВСП людьми, которые будут представлять интересы не Украины, а США или ЕС.
Как отмечается в публикации на сайте главы государства, без вступления в силу этих законов Украина, которая сильно нуждается в деньгах, не смогла бы получить финансовую помощь от ЕС и кредиты от Меджународного валютного фонда.
Всего Зеленский подписал три законопроекта, которые являются ключевыми для судебной реформы. При этом ранее один из этих законопроектов (о ВККС) он ветировал, так как закон не позволял иностранным экспертам в полной мере получить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей. Позднее закон был исправлен и подписан Зеленским.