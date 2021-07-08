Данный закон передает контроль над судебной системой Украины иностранцам, без которых ВККС не сможет назначить ни одного судью.
Однако, как выяснили юристы администрации Зеленского, депутаты Рады внесли в закон такие поправки, которые не позволяют Западу «наложить лапу» на украинское правосудие.
В частности, в документе есть пункты, которые можно трактовать двояко, а также присутствуют положения, которые противоречат друг другу. Также закон не соответствует требованиям Европейской хартии «О статусе судей».
Все это вместе не позволит запустить реформу правосудия на Украине, считает Зеленский. Он отправил законопроект на доработку со своими правками.
Напомним, ранее режим Зеленского уже отдал на откуп иностранцам земли сельскохозяйственного назначения, на что не решился ни один президент страны до него.