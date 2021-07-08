Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон об отборе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с участием международных экспертов (№3711-д), сообщила украинская Судебно-юридическая газета 8 июля

Данный закон передает контроль над судебной системой Украины иностранцам, без которых ВККС не сможет назначить ни одного судью.

Однако, как выяснили юристы администрации Зеленского, депутаты Рады внесли в закон такие поправки, которые не позволяют Западу «наложить лапу» на украинское правосудие.

В частности, в документе есть пункты, которые можно трактовать двояко, а также присутствуют положения, которые противоречат друг другу. Также закон не соответствует требованиям Европейской хартии «О статусе судей».

Контроль за судебной властью на Украине перешел к варягам © CC0, Pixabay

Напомним, ранее режим Зеленского уже отдал на откуп иностранцам земли сельскохозяйственного назначения, на что не решился ни один президент страны до него.