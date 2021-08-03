Руководитель «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов не обращался в полицию с заявлениями о слежке. Об этом сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в Киеве 3 августа

У Шишова были следы насильственной смерти, заявил его соратник © t.me/Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) Виталием Шишовым велась слежка, против него готовились провокации, и об этом якобы была проинформирована полиция Украины.

Глава Нацполиции отметил, что согласно итогам проверки документов, никаких обращений от Шишова не поступало. Он заверил, что в случае обнаружения в архиве каких-либо показаний главы «Белорусского дома в Украине» будет сразу доложено в соответствующие службы.

Кроме того, он опроверг сообщения о том, что у Шишова был сломан нос. По словам Клименко, у Шишова была ссадина, содрана кожа на носу, левом колене и груди, что, по выводам экспертов, характерно для разового падения.

Также глава Нацполиции не прокомментировал версию о возможной причастности белорусских спецслужб к смерти Шишова, он заявил, что это не функция полиции.

Ранее главу «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова нашли повешенным в парке Киева. Нацполиция Украины инициировала производство по статье «Умышленное убийство», рассматриваются версии о суициде и об убийстве.