«Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долларов», — написал Рашкован.
Решение о выделении средств Украине вступит в силу 23 августа.
По словам Рашкована, «это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости».
Ранее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили реформы на Украине.