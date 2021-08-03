Международный валютный фонд (МВФ) утвердил направление Украине 2,7 млрд долларов из 650 млрд резервных активов. Об этом в Facebook 3 августа сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован

«Вечером 2 августа управляющие МВФ большинством голосов утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 млрд долларов», — написал Рашкован.

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По словам Рашкована, «это хороший подарок для Украины, и мы его получим еще и к 30-летию независимости».

Ранее состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны обсудили реформы на Украине.