В Грузии к съемочной группе сериала «Сваты» все относились доброжелательно, и разногласий на политической почве не возникало. Об этом актер Федор Добронравов на днях рассказал в интервью «Московскому комсомольцу»

«Испортил сезон»: фанаты «Сватов» осудили появление в сериале Вахтанга Кикабидзе © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В частности, вспомнил он, когда вместе с Александром Феклистовым они ехали на такси, водитель с ностальгией вспоминал о Советском Союзе, «той огромной стране, в которой мы жили».

«Снимался с нами Вахтанг Кикабидзе. Все то, о чем пишут в интернете, неправда. Он прекрасно настроен по отношению к нам», — отметил Добронравов.

Актер подчеркнул, что то, что происходит в политике, и отношения между народами России и Грузии — совершенно разные вещи.

Ранее часть зрителей «Сватов» раскритиковала создателей после того, как в соцсетях появилась информация о съемках в седьмом сезоне советского и грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.