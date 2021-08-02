По словам актера, во время съемок в Грузии команда сериала ничего, «кроме любви, не встречала».
В частности, вспомнил он, когда вместе с Александром Феклистовым они ехали на такси, водитель с ностальгией вспоминал о Советском Союзе, «той огромной стране, в которой мы жили».
«Снимался с нами Вахтанг Кикабидзе. Все то, о чем пишут в интернете, неправда. Он прекрасно настроен по отношению к нам», — отметил Добронравов.
Актер подчеркнул, что то, что происходит в политике, и отношения между народами России и Грузии — совершенно разные вещи.
Ранее часть зрителей «Сватов» раскритиковала создателей после того, как в соцсетях появилась информация о съемках в седьмом сезоне советского и грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.