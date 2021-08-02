Польский государственный нефтегазовый концерн PGNiG выразил желание поучаствовать в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости 2 августа со ссылкой на заявление польской компании

«Северный поток-2» практически завершен, однако большинство экспертов отмечают, что «война» США, Украины и Польши против него не окончена и проект ждут трудности на этапе сертификации.

«PGNiG и PGNiG Supply & Trading подали заявку на включение в процедуру сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". От исхода разбирательства зависит, получит ли владелец газопровода привилегированное положение на европейском газовом рынке», — говорится в сообщении.

Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В PGNiG обвинили компанию-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG в том, что она «не хочет подчиняться общим принципам III энергетического пакета» и пытается «избежать применения законов о распределении собственности, доступа третьих сторон к инфраструктуре и прозрачных тарифов, учитывающих стоимость всего газопровода».

Также поляки заявили о «негативном влияние газопровода NS2 на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств-членов».

Именно по указанным двум причинам PGNiG захотела участвовать в сертификации проекта. Из этого следует, что участие польской компании будет состоять в создании новых помех «Северному потоку-2».

Ранее польские суда сознательно создавали угрозы безопасности строительству проекта, о чем представители Nord Stream 2 AG сообщили на специальном пресс-брифинге. Доходило до попыток протаранить суда, участвующие в прокладке труб.

Польша выступает против строительства трубопровода, так как сама хочет стать крупным европейским газовым хабом и продавать в ЕС полученный от США сжиженный природный газ (СПГ).

«Северный поток - 2»: кому вершки, а кому корешки © REUTERS, Anton Vaganov/File Photo

Как показал опыт последних недель, в условиях дефицита СПГ в Европе американские танкеры в ЕС так и не отправились, что говорит о неспособности Штатов стабильно снабжать Евросоюз газом.

Что же касается применения правил III энергетического пакета ЕС, то в случае с «Северным потоком-2» они выглядят абсурдно: никакого другого газа, кроме газпромовского, по трубопроводу подавать просто невозможно, поэтому бронировать мощности под других поставщиков, как это требует европейский закон, невозможно.

Единственным итогом применения III энергопакета к «Северному потоку-2» станет удорожание транзита газа по нему.

Этого весьма сильно желает Украина, так как транзит газа в ЕС по ее газотранспортной системе (ГТС) намного дороже, и договоренности о подписании нового транзитного контракта будут для Киева крайне трудны, если транзит по «Северному потоку-2» останется в несколько раз более дешевым, чем через территорию Украины.