В главных реках Украины обнаружили остатки медпрепаратов, которые используются для лечения COVID-19. Об этом сообщил 1 августа в эфире телеканала «Дом» замглавы Минэкологии страны Михаил Хорев

Реки на Западной Украине наводнил пластиковый мусор © Telegram-канал Украина.ру

«Проверяли воду на 3200 веществ — это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 тысячи веществ — это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть», — отметил чиновник.

Исследование показало, что в украинских водах фиксируется очень большое количество цинка и пестицидов. Более того, в реках найдены металлы. Зафиксированы следы фармпрепаратов в воде.

«"Ковидных" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда. В Европе происходит то же самое… Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадаются в воде, это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения… В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые», — объяснил Хорев.

Также чиновник рассказал о большой проблеме, связанной с наличием в воде фосфатов, которые применяются при производстве моющих средств.