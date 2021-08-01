Если ВСУ затеют полномасштабное наступление в Донбассе, вряд ли Россия непосредственно задействует свои вооруженные силы. Тем более вряд ли она задействует сухопутные войска. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт уточнил, что Россия имеет возможность применить артиллерию и авиацию, даже не переходя через границу.

По его мнению, смысл посылать регулярную сухопутную армию практически отсутствует, поскольку в Донбассе есть достаточное количество местных ресурсов.

«Там же отработаны мобилизационные мероприятия. По идее, численность корпусов может быть увеличена примерно раза в два за счет местного донецкого ресурса. Плюс есть добровольцы, де-факто существующие ЧВК и так далее. Этого вполне достаточно для использования в качестве сухопутных войск», — уточнил Ищенко.

Где силы Донбасса и России остановятся в случае контрнаступления, будет зависеть от конкретной ситуации и от целесообразности, это не тот случай, когда кому-то что-то хочется, и кому-то что-то должен, заключил собеседник издания.