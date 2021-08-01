Спустя год после подписания соглашения о введении режима прекращения огня в Донбассе ситуацию в регионе можно охарактеризовать словами «ни мира, ни войны». Обстрелы продолжаются, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.
Эксперт уточнил, что Россия имеет возможность применить артиллерию и авиацию, даже не переходя через границу.
По его мнению, смысл посылать регулярную сухопутную армию практически отсутствует, поскольку в Донбассе есть достаточное количество местных ресурсов.
«Там же отработаны мобилизационные мероприятия. По идее, численность корпусов может быть увеличена примерно раза в два за счет местного донецкого ресурса. Плюс есть добровольцы, де-факто существующие ЧВК и так далее. Этого вполне достаточно для использования в качестве сухопутных войск», — уточнил Ищенко.
Где силы Донбасса и России остановятся в случае контрнаступления, будет зависеть от конкретной ситуации и от целесообразности, это не тот случай, когда кому-то что-то хочется, и кому-то что-то должен, заключил собеседник издания.