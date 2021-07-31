Ранее США и Германия объявили о соглашении по «Северному потоку — 2», которое исключает санкции против газопровода, давая возможность его закончить. Германия заплатит за это суммарно более $2 млрд, причем большая часть суммы — $1,77 млрд — пойдет на проект «Инициатива трех морей», направленный в том числе на разрыв связей ФРГ и РФ. Еще $245 млн ФРГ обязалась выплатить Украине на переход энергетики к «зеленым» источникам электроэнергии.
Если углубиться в причины проигрыша «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольме, то там «Нафтогазу» удалось доказать, что «Газпром» подписал контракт в 2009 году на транзит, и он специально недокачивал газ через Украину, потому что качал через первый «Северный поток», пояснил эксперт.
«И это стало одним из ключевых аргументов, почему принцип «качай или плати» в том виде, в котором он был прописан в транзитном контракте (никакие компенсации для Киева за неисполнение «Газпромом» принципа «качай или плати» в договоре не были прописаны. — Ред.) не был принят во внимание, он это все отверг, и в итоге «Газпром» влетел на эти большие деньги», — указал Марунич.
Так что обвинения в использовании Россией энергетического оружия общеполитическая риторика, которая на самом деле не так уж безобидна, для «Газпрома» так точно, потому что он уже один раз понес существенные потери, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.