Россия в понимании Запада должна качать газ через те страны, которые нужны ФРГ или США. В данном случае ФРГ в принципе все равно, так что речь идет о тех странах, которые нужны США. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Если углубиться в причины проигрыша «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольме, то там «Нафтогазу» удалось доказать, что «Газпром» подписал контракт в 2009 году на транзит, и он специально недокачивал газ через Украину, потому что качал через первый «Северный поток», пояснил эксперт.

«И это стало одним из ключевых аргументов, почему принцип «качай или плати» в том виде, в котором он был прописан в транзитном контракте (никакие компенсации для Киева за неисполнение «Газпромом» принципа «качай или плати» в договоре не были прописаны. — Ред.) не был принят во внимание, он это все отверг, и в итоге «Газпром» влетел на эти большие деньги», — указал Марунич.

Так что обвинения в использовании Россией энергетического оружия общеполитическая риторика, которая на самом деле не так уж безобидна, для «Газпрома» так точно, потому что он уже один раз понес существенные потери, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.