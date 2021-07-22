Договор между Берлином и Вашингтоном по газопроводу «Северный поток – 2» показал политическую мощь США, Украина напрасно заявляет о пересмотре его положений, сказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Соединенные Штаты и Германия объявили о соглашении по «Северному потоку – 2», которое исключает санкции против газопровода, давая возможность его закончить.

Германия заплатит за это суммарно более $2 млрд, причем большая часть суммы — $1,77 млрд — пойдет на проект «Инициатива трех морей», направленный в том числе на разрыв связей ФРГ и РФ.

Еще $245 млн ФРГ обязалась выплатить Украине на переход энергетики к «зеленым» источникам электроэнергии.

- В документе есть пункт о том, что США и Германия приложат все усилия для того, чтобы заставить Россию продлить договор о транзите газа через Украину на 10 лет. Как вы это оцениваете?

— Пытаться, конечно, будут, но как можно Россию заставить? Это все просто декларация о намерениях.

- Украине пообещали $1 млрд инвестиций — как государственных, так и частных. Причем в самом документе говорится только о деньгах, которые даст непосредственно Германия: $70 млн на отказ от угля и $175 млн в некий «Зеленый фонд», который поможет энергопереходу к «зеленой» энергетике. Хватит ли этих денег на то, чтобы осуществить этот переход и сделать так, чтобы «зеленая» электроэнергия была по карману украинцам?

— Это очень мало — смешные деньги. Сейчас только долг Украины перед производителями электричества из возобновляемых источников составляет почти $1 млрд.

Это не означает, что деньги Германии должны пойти на покрытие долга, однако показывает реальные масштабы проблемы.

- Вообще в документе говорится только о тратах со стороны Германии: еще $1,77 млрд немцы заплатят в фонд «Инициативы трех морей», который всегда выступал против «Северного потока – 2», хотя и страдал от недостатка финансирования. Теперь, с деньгами Германии, он будет еще активнее. Кому вообще это соглашение выгоднее — США или Германии?

— Штатам, конечно. Они в итоге смогли добиться от немцев выгодных для США условий. Хотя и признавали заранее, что остановить «Северный поток – 2» уже невозможно.

- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже выступил с критикой этого соглашения, заявив, что Киев изучает его экономическую часть и намеревается решить все спорные вопросы при встрече президентов Зеленского и Байдена в Вашингтоне. Как вы считаете, Украина сможет что-то изменить в данном соглашении?

— Это глупо. Вы же понимаете, что решался вопрос без Украины, Украину просто поставили перед фактом. Если хотели бы пригласить Украину к переговорам, то пригласили бы.

Кулеба может говорить все что угодно, но в этом контексте это просто информация для внутреннего потребителя, для украинских граждан.

- ФРГ и США обвинили Россию в «использовании энергетики в качестве оружия». Что стоит за этими словами? Что означает фраза «использование энергетики в качестве оружия»?

— Это означает, что Россия должна качать газ через те страны, которые нужны ФРГ или США. В данном случае ФРГ в принципе все равно, так что речь идет о тех странах, которые нужны США.

Газовое оружие России © Nord Stream 2 AG

И это стало одним из ключевых аргументов, почему принцип «качай или плати» в том виде, в котором он был прописан в транзитном контракте (никакие компенсации для Киева за неисполнение «Газпромом» принципа «качай или плати» в договоре не были прописаны. — Ред.) не был принят во внимание, он это все отверг, и в итоге «Газпром» влетел на эти большие деньги.

Так что «злонамеренность» — это общеполитическая риторика, которая на самом деле не так уж безобидна. Для «Газпрома» так точно, потому что он уже один раз понес существенные потери.

- В документе говорится о том, что Германия будет соблюдать дух и букву третьего энергопакета в отношении «Северного потока — 2» под юрисдикцией Германии, чтобы обеспечить анбандлинг и доступ третьих сторон. А в чьих интересах принимался третий энергопакет? В чем выгода Евросоюзу от того, что труба, которую строили в том числе европейцы, будет заполнена газом только наполовину?

— Изначально методология «третьего энергопакета» — это интересы потребителя. Закладывалась конкуренция. Смысл следующий: нужно обеспечить равный доступ к транспортировке ресурса всех потенциальных собственников, чтобы потребитель мог приобрести этот ресурс у пяти покупателей. И тогда наступит «коммунизм».

Поэтому с «Газпромом» тут частная история, «третий энергопакет» изначально не против него принимался. «Газпром» пострадал как крупная компания, которая на рынке Евросоюза поставляет газ.

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Как мне объяснили коллеги, таких цифр в «третьем энергопакете» нет, там очень расплывчатые формулировки.

Написано, что что-то нужно резервировать, но не написано, сколько конкретно. Это решает регулятор — в данном случае германское Федеральное агентство по сетям.

- Все же странно получается: Германия, Австрия, Италия, Франция вкладываются в газопровод для того, чтобы он был заполнен только частично, несут ненужные затраты…

— Изначально это делалось для снижения цены. Чтобы все трубопроводы, которые идут по Европе и в Европу, заполнялись не только владельцами, чтобы увеличить конкуренцию.

Это глупо звучит с точки здравого смысла, но там так прописано.

- По «Северному потоку – 2» может поставлять газ только «Газпром», через этот газопровод просто некому больше качать газ — абсурд, не находите?

— Правильно. Но в ЕС единые правила, им все равно, газопровод в Чехии или газопровод по морю.

Если вы помните, первый «Северный поток» был вынесен за пределы регулирования. А «Северный поток – 2» такого статуса уже не получил.

Если бы он был построен до того срока, когда были приняты поправки в газовую директиву ЕС, то тоже был бы выведен из-под действия «третьего энергопакета» — но это сделать не успели.