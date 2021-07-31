Украинский «Нептун» представляет собой дозвуковую ракету, летающую со скоростью 900-1000 км/ч на небольшой высоте. Но дальность действия головки самонаведения всего лишь в пределах 20-30 км, что потребует достаточно высокоточного целеуказания. Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Константин Сивков оценил шансы Украины уничтожить российские корабли ракетами © РИА Новости, Владимир Трефилов Валентин Бадрак заявил, что для борьбы с Россией Украине нужно вкладываться в ракетостроение — якобы если бы Украина имела десять дивизионов ракетных комплексов «Нептун», то российские корабли не ходили бы так «нагло», как сегодня.

Во-первых, у Украины нет средств надежного целеуказания, а во-вторых, подобные ракеты достаточно просто могут быть уничтожены, подчеркнул эксперт.

«Поэтому преодоление противовоздушной обороны наших кораблей такими ракетами можно обеспечить только за счет массирования залпа, то есть насыщения системы ПВО. Поэтому для одиночного корабля угрозу может представлять залп из 10-15 ракет. Я имею в виду современный корабль с современными средствами ПВО», — пояснил Сивков.

Если же речь идет о группах кораблей, то для нанесения серьезного ущерба нужен залп из нескольких десятков ракет, уточнил специалист.

Поэтому для того, чтобы эти ракеты стали представлять серьезную угрозу для Черноморского флота, необходимо сделать две вещи: во-первых, выпустить достаточное количество ракет, а во-вторых, иметь возможность развернуть соответствующее количество пусковых установок для того, чтобы они могли все эти ракеты выпустить с небольшим размахом залпа, а сегодня на Украине нет ни одного, ни другого, заключил собеседник издания.

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