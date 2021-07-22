Чтобы нанести урон России ракетами, Украина должна для начала произвести достаточное количество ракет, что с учетом состояния ее промышленности невозможно, считает доктор военных наук Константин Сивков

Об этом он рассказал изданию Украина.ру.

Накануне директор украинского Центра исследования армии Валентин Бадрак в интервью украинскому СМИ заявил, что для борьбы с Россией Украине нужно вкладываться в ракетостроение — якобы если бы Украина имела десять дивизионов ракетных комплексов «Нептун», то российские корабли не ходили бы так «нагло», как сегодня.

- Константин Васильевич, насколько это реальная угроза, стоит ли России опасаться?

— Начнем с того, что ракета «Нептун» — это модернизированный ракетный комплекс, который известен в воздушном базировании как Х-35, в морском базировании это «Уран». Это ракета, в общем, хорошо нам известная, ракета подобного рода стоит у нас на вооружении, сильно модернизированная — «Уран-Э». Она широко экспортируется, здесь имеется модернизированная головка самонаведения с усиленной помехозащищенностью.

Украинцам создать головку с усиленной помехозащищенностью вряд ли бы удалось, потому что научные школы, которые были на Украине развиты, они все уничтожены, за 30 лет там мало что осталось. Скорее всего, там осталась головка самонаведения того типа, который был на советской ракете еще в те времена, 30 лет тому назад.

Может быть они прошли небольшую модернизацию с помощью американцев — американцы вряд ли бы им дали новейшие свои технологии. Так что помехозащищенность, скорее всего, очень слабенькая.

Вплоть до ядерного оружия: Сивков описал возможный ответ РФ на агрессию Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поэтому преодоление противовоздушной обороны наших кораблей такими ракетами можно обеспечить только за счет массирования залпа, то есть насыщения системы ПВО. Поэтому для одиночного корабля угрозу может представлять залп из 10-15 ракет. Я имею виду современный корабль с современными средствами ПВО.

Если же речь идет о группах кораблей, то для нанесения серьезного ущерба нужен залп из нескольких десятков ракет. Поэтому для того, чтобы эти ракеты стали представлять серьезную угрозу для нашего флота, необходимо сделать две вещи: во-первых, выпустить достаточное количество ракет, а во-вторых иметь возможность развернуть соответствующее количество пусковых установок для того, чтобы они могли все эти ракеты выпустить с небольшим размахом залпа. Сегодня на Украине нет ни одного, ни другого.

Когда говорят, что на Украине нужно восстанавливать ракетную промышленность, у меня возникает естественный вопрос: а зачем несколько лет тому назад они уничтожили Южмаш? Обанкротили и ликвидировали. Это было мощнейшее ракетостроительное предприятие. Они теперь опять его будут восстанавливать?

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Тот же Порошенко, присвоив кораблестроительные предприятия, ничего не смог с ними сделать, и в конечном итоге они у него тоже были разорены. Так что воры, которые на Украине стоят во главе страны, ничего никогда не создавали. Они могут только воровать и прятать. Так что надежд, что они смогут что-то там воссоздать, нет никаких.

Для западных партнеров Украина — это плацдарм для войны против России, не более того. А второй момент — украинцы им нужны как пушечное мясо, которое пойдет первым эшелоном в случае войны с Россией.