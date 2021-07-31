Статья «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней президент назвал возникшую между русскими и украинцами стену большой бедой и подчеркнул, что подлинный суверенитет Украины возможен только в партнерстве с соседней страной.
По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью.
«Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — заявил он.
Ранее были опубликованы результаты социологического опроса группы «Рейтинг», который показал, что 41% граждан Украины согласны с Владимиром Путиным: россияне и украинцы — один народ. И такие цифры — несмотря на запрет русского языка, украинизацию и политику властей «прочь от Москвы».