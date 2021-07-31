Украинцев от русских отличает собственный исторический опыт, язык, песни и танцы, кухня, а также политическая культура, отношение к правам человека, геополитические ориентации и чувство причастности к европейской цивилизации. Такое мнение выразил экс-президент Украины Петр Порошенко в своей статье для польского издания Gazeta Wyborcza

И что дальше? Вопросы, которые возникли после статьи Путина про Украину © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

По словам Порошенко, у его народа нет проблем с собственной идентичностью.

«Мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», — заявил он.

Ранее были опубликованы результаты социологического опроса группы «Рейтинг», который показал, что 41% граждан Украины согласны с Владимиром Путиным: россияне и украинцы — один народ. И такие цифры — несмотря на запрет русского языка, украинизацию и политику властей «прочь от Москвы».